تسجيل
16:47 05 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    العلم الجزائري

    إفراح: الشباب هم من صنعوا استقلال الجزائر "مكة الثوار"

    © AFP 2017/ Farouk Batiche
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 4 0 0

    في الخامس من يوليو/ تموز، يحتفل شمال أفريقيا بذكرى استقلال الجزائر، صاحبة الأهمية الاستراتيجية الكبرى في منطقة المتوسط وأفريقيا، التي شاركت في دعم الكثير من حركات التحرر في دول عدة، بعد نيلها استقلالها.

    عن التحول الذي طرأ على الجزائر بعد 55 عاما من الاستقلال، يقول أسامة إفراح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر: استقلال دولتنا، احتفالية لا تخص الجزائريين فقط، بل كل "الشعوب التي أثرت وتأثرت بالثورة الجزائرية بشكل أو بآخر"، وتابع:                     

    يظل الجزائريون أثناء ثورتهم وبعد الاستقلال، مثالا يحتذى به لكثير من شعوب العالم، سواء في دبلوماسيتها، أو طريقة تعاملها الميداني عسكريا، من خلال حرب العصابات مع الجيش الفرنسي.

    وأضاف إفراح أن الجزائر رفقة عدد من دول عدم الانحياز، مع مصر إبان حكم جمال عبد الناصر، كانت تمثل قوة تحدثت بلسان العالم الثالث، وعن ضرورة إرساء نظام دولي جديد، وكانت تسمى بـ"مكة الثوار".

    الجزائر
    © Sputnik. perventsev
    الجزائر حول الأزمة بين دول عربية وقطر: واثقون من أن الحكمة ستتغلب في النهاية

    وأكد أستاذ العلوم السياسية أن الزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا، تلقى تدريبه العسكري على يد "عناصر من جبهة التحرير الوطني، وجيش التحرير الوطني الجزائريين".

    وأوضح أسامة إفراح أن الاحتفال بذكرى استقلال الجزائر، لا يخصها فقط، ولكن كل الشعوب التي تتقاسم تبجيل الحرية ونبذ الاستعمار، والإيمان بحق تقرير المصير، وهي "المعالم الرئيسية التي صبغت الدولة الجزائرية إلى يومنا هذا".

    وحول تأريخ مسيرة كفاح الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي قال الباحث أستاذ العلوم السياسية أسامة إفراح إنه لا يمكن تلخيصه في عدة نقاط، ولكن هناك محاولات لذلك.

    وأضاف أنه يجب غلإشارة إلى مقدار التضحيات التي قدمها الجزائريون، إذ "لا يمكن أن نلخص كل ذلك الكفاح والتضحيات في 7 سنوات من الثورة فقط"، موضحاً أن التضحيات تواصلت على مدى 132 عام من الاحتلال الفرنسي، بما حمله من "قتل ونهب للثروات، ومسخ للتاريخ وللجغرافيا، وللثقافة وللمعتقدات".

    وأضاف إفراح أن هذا الكفاح كللته الثورة الجزائرية بشهدائها المليون ونصف، ومع الاستقلال الذي يحتفل به اليوم، "لا يمكن أن نغفل فيه كل المقاومات الشعبية، للأمير عبدالقادر الجزائري، والمقراني وغيرهما".

    وأكد إفراح أن "أبرز ما في الثورة الجزائرية، قادتها الشباب"، الذين فجروا الثورة، وخاضوا مفاوضات مع فرنسيين متمرسين على السياسة كانوا شبابا، وهذا هو التحدي أيضاً، في أنهم خاضوا مفاوضات صعبة جدا مع واحدة من أكبر دول العالم في ذلك الوقت، وهو دليل آخر على أن "الرغبة في الحرية تخلق المعجزات".

    وقال أسامة إفراح إن الجزائريين المتعلمين حينذاك، كانوا يعدون على الأصابع، "والآن مركز جامعي في كل ولاية، فالفرق شاسع جداً، من حيث مجانية الصحة وبدء توافر السكن".

    الاجتماع بحث سبل تحقيق الاستقرار في ليبيا
    Facebook.com
    الجزائر: اجتماع لدول جوار ليبيا للمساهمة بحل الأزمة الليبية

    وأكد إفراح، أنه يجب أن نعترف بأن "التطرف والإرهاب، والعشرية السوداء التي عاشتها الجزائر، ربما عطلت التنمية إلى حد كبير"، ولكن تفوقنا على التطرف والإرهاب في تلك الفترة هو ايضا انجاز.

    وتابع، يجب أن "نثق في الشباب الجزائري"، وفي هذه الدولة التي تجاوزت اقتصادية وأمنية وسياسية عصيبة، ولذلك فهي قادرة على مواجهة كل تحديات المستقبل.

     ولفت إفراح إلى إن شكل الاستعمار تغير اليوم، إذ إلى جانب الاحتلال المباشر للأرض، فإننا أيضا في مواجهة  "موجات استعمار اقتصادي، ثقافي، فكري ومعرفي"، ومحاولات لضرب استقرار الدول وتفتيتها…لذلك فإن "معركة الشعوب من أجل حماية استقلالها صارت معركة يومية"، في وجه استعمار بنوايا قديمة ولكن بأشكال وأدوات جديدة".

    انظر أيضا:

    الجزائر تمنح مهاجرين أفارقة وضعا قانونيا وسط نقص في العمالة
    ظريف يبدأ غدا جولة في شمال أفريقيا تشمل الجزائر وموريتانيا وتونس
    "إخوان" المغرب العربي يهاجمون بعضهم بسبب "تقسيم الجزائر"
    ليبيا: الجيش يسيطر على قاعدة الجفرة والضربات المصرية تفجر الخلافات مع الجزائر
    الجزائر توافق على استقبال لاجئين سوريين رفض المغرب استقبالهم
    الجزائر تنفي اعتداء مسؤول جزائري على دبلوماسي مغربي
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الجزائر, أخبار العالم, أخبار العالم العربي, العالم العربي, العالم, الجزائر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الأسلحة التي تحتاج إلى تصليح خارج المصنع، حماة
    في سوريا...أسلحة تبعث من جديد
    كيميائي الأسد... المشهد الثاني
    تصوير المشهد الثاني من "كيميائي الأسد"
    الدبابة الروسية التي غيرت عالم الأسلحة
    دبابة روسية تغير عالم الأسلحة

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك