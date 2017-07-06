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23:07 06 يوليو/ تموز 2017
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    لقاء وزيري خارجية روسيا ومصر

    مصر تطلع روسيا على تطورات الأزمة مع قطر

    © Sputnik. Eduard Pesov
    العالم العربي
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    أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالا هاتفيا، اليوم الخميس، بنظيره الروسي سيرغي لافروف، حيث أحاطه علما بنتائج الاجتماع الوزاري الرباعي لدول المقاطعة لقطر في القاهرة، الذي عقد أمس الأربعاء.

    صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن شكري أكد لنظيره الروسي على "تمسك مصر والسعودية والإمارات والبحرين بموقفهم الرافض للدعم القطري للإرهاب والتطرف" على حد قوله وبالمطالب التي تم تقديمها لقطر في هذا الشأن. 

    سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط في موسكو (5 يوليو/تيمزو 2017)
    © Sputnik. Ilya Pitalev
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    وجاء في بيان رسمي لوزارة الخارجية المصرية، أن الوزير المصري أشار خلال الاتصال إلى ضرورة تكثيف المجتمع الدولي لجهوده في مكافحة الإرهاب، وتضييق الخناق على كل سبل تمويل ودعم وايواء التنظيمات الإرهابية في إطار الاستراتيجية الدولية لمكافحة والقضاء على الإرهاب.

    وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية، بأن وزير الخارجية الروسي، أكد خلال الاتصال على التزام بلاده بدعم كل جهود مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي، واستعدادها الدائم للتعاون من اجل القضاء على هذه الظاهرة وعلى الحفاظ على أمن واستقرار الدول العربية.

    كما تناول اتصال شكري ولافروف تطورات الأزمة السورية مع قرب انعقاد جولة محادثات جنيف، حيث أكد الطرفان على التزامهما بدعم مسار جنيف والعمل على تحقيق تقدم ملموس في المحادثات السياسية بين الأطراف السورية.

    وقد اتفق الوزيران على عقد لقاء قريب في القاهرة أو موسكو، يتم الترتيب له من خلال القنوات الدبلوماسية لاستكمال التشاور حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, مقاطعة قطر, اتصال هاتفي, الخارجية المصرية, سامح شكري, سيرغي لافروف, مصر, روسيا
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