رحلة القهر التي قضاها "الموصليون" هرب من أمراء الحرب إلى فقر مخيمات النزوح

الموصل — سبوتنيك. ربما بعيدا عن أنواء الحرب، تذهب "زمن" إلى مدرستها لتعلم اللغة العربية والإنجليزية، في مخيم "يو 3"، غرب محافظة أربيل، بالقرب من الحدود مع محافظة نينوى، شمال العراق، كانت طيلة الثلاث سنوات الماضية حبيسة منزلها وممنوعة من الخروج في ظل سيطرة تنظيم "داعش" على الموصل.

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"زمن" تنحدر من بلدة صغيرة، جنوب شرق الموصل، ظلت مع أسرتها تحت ظل حكم المتطرفين منذ أن أعلنوا دولتهم في حزيران/يونيو 2014، وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2016، حيث شنت القوات العراقية عمليات تحرير الجانب الأيسر من قبضة "داعش"، وهو ما دفع زمن وأسرتها وجيرانها للهرب بحثا عن ملجأ آمن.

فرت "زمن" إلى بلدة مجاورة، حررها الجيش العراقي ، قائلة: "انهزمنا من الدواعش، لكن الحرب طولت، ما كان عند أبوي وأمي فلوس، ندفع إيجارات وأكل وشرب، فما قدرنا نرجع لبيتنا بعد تحرير القرية".

"ما بقى لنا شيء في الموصل"، كان ذلك رد زمن على سؤالنا عن بلدتها الأصلية في المدينة، متابعة: "لما انهزمنا تراكمت علينا الديون، وما كان عندنا قوت يومنا، أبوي قرر يبيع البيت، وبعدين نقلنا البيت على المخيم، من 9 شهور".

باع والد زمن بيته، ليسدد ديونه المتراكمة جراء التهجير، وقسوة وغلاء المعيشة له ولأسرته، التي لم يعد لها مكان في الموصل تعود إليه بعد انتهاء الأزمة، لكن ابتسامتها التي لم تفارقها طوال حديثنا دفعتنا لسؤالها عما إذا كانت تواظب على الدراسة أم لا، فقالت "نعم طبعا، أنا أذهب للمدرسة في المخيم كل يوم، وحتى في الإجازة أروح لدروس التقوية في اللغات، أريد أن أصير طبيبة، لأعالج الناس".

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عذب "الدواعش" كما تصفهم زمن أهل القرية التي كانت تعيش فيها في الموصل القديمة الشرقية، قائلة "أختي كان عندها سنة أو سنتين لا أتذكر بالضبط، وماتت، لأننا لم نستطع أخذها للدكتور، لما كانوا الدواعش يتحكمون في القرية، لأن مستشفياتهم كانت لهم هم بس يتعالجون فيها ولا يسمحون بمعالجة بقية الناس".

استكملت زمن حديثها، قائلة: "أريد أكون دكتورة لعلاج الناس الفقراء، الدواعش ما عالجوا أختي وماتت، ومنعوني أذهب للمدرسة، وبعدين نسيت الكتابة والقراءة، بس من جئنا للمخيم وقالوا لي أن هناك مدرسة، أنا قررت أدرس واجتهد شان أطلع دكتورة".

"كنا والله مرتاحين، كل شيء عندنا، مال، وتبريد، من جاء الدواعش انهزمنا (هربنا)، وتركنا كل شيء من ثلاث سنوات"، هكذا تصف الحاجة أم سالم، التي شارفت على التسعين من عمرها، والتي ذبح عناصر من تنظيم داعش ابنها الوحيد في الجانب الأيمن (غرب الموصل).

تقول أم سالم إنها هربت مع زوجة ابنها وأطفاله اليتامى السبعة قبل شهرين فقط، عبر منطقة بادوش مع بدء عمليات تحرير أحياء غرب الموصل من قبضة تنظيم "داعش"، متابعة"والله أنا حاجة كبيرة لا أستطيع المشي والوقوف كثيرا، بس الخوف يخلي الإنسان يركض، الدواعش ما خلوا لنا شيء، ذبحوا ابني عشان يسرقوا سيارته، وحرقوا بيتنا لما الجيش اقترب، وانهزمنا في الليل تحت المطر، مشينا بالوحل ساعات طويلة، نهرب بحياتنا، وأولادنا".

لم تستطع زوجة الابن المذبوح تمالك دموعها، بمجرد تذكر ساعات الهرب التي قضتها مع أطفالها الصغار، قائلة "الحمدلله على كل شيء، هرب بأولادي، أختي ما تركوها الدواعش وخذوها، والله أعلم عايشة ولا ميتة، لم يفرقوا بين نساء ولا رجال ولا كبير ولا صغير، كان أسهل شيء عندهم القتل".

"يحبون الدم"، هكذا وصفت السيدة الأربعينية أم رسول، التي رفضت تصويرها أو ذكر اسمها الحقيقي لنا خشية على حياتها، قائلة "نحن نخاف يطلعون من طاسة الماء التي نشرب بها، لا نعرف ما الذي تخبئه لنا الأيام، بعد عندهم خلايا نائمة".

وأضافت أم رسول "نحن نخاف نتكلم عليهم بالسوء، ولا نحكي شو كانوا يسوون، لا يطلعوا من أي مكان يذبحونا"، قائلة "تحملنا 18 ساعة بين المشي والركض وسط القصف والرصاص لنهرب ونصل إلى مكان آمن".

نقل الجيش أم رسول وزوجها وزوجته الثانية وأطفالهم إلى مخيم "يو 2"، بعد التدقيق في سجلاتهم، وهناك قضوا الشهرين الماضيين، قائلة "من قبل رمضان بـ7 أيام وصلنا المخيم، اسلتمنا الخيمة من غير لا ماء ولا كهرباء ولا أي شيء".

اختلفت حياة نازحي المخيم بعد رمضان، بحسب روايات كثير منهم، فالمخيم الجديد نسبيا الذي أنشئ في أيار/مايو الماضي لاستقبال نازحي الجانب الأيمن من الموصل، انقطعت عنه المساعدات بعد انتهاء شهر رمضان الكريم، ليستقبل سكانه العيد وما بعده ببعض الزيت والأرز والسكر.

كان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد أعلن مساء يوم 10 تموز/يوليو، النصر على تنظيم "داعش"، وتحرير مدينة الموصل بالكامل، بعد معركة استمرت نحو تسعة أشهر، منذ تشرين الأول/أكتوبر عام 2016.