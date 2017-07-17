أمير قطر يرزق بمولوده السابع

ونشر الشيخ، جوعان بن حمد، شقيق أمير قطر، على صفحته الشخصية تهنئة للشيخ تميم، بارك له فيه بإرتزاقه مولوده، قائلاً: "على البركة الرجال.. ويتربى بعزك.. محمد بن تميم".

على البركة الرجال..

و يتربى بعزك..

محمد بن تميم ❤️ pic.twitter.com/8dZUWOtZto — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) July 17, 2017

ودشَّن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وسما حمل اسم "محمد بن تميم"، شاركوا فيه بآلاف التغريدات التي هنأوا من خلالها سمو الأمير تميم بمولوده الجديد.

#محمد_بن_تميم هو فرحة قطر الجديدة..

عندما يكبر بإذن الله سيخبرونه بأن والده #تميم_المجد انتصر عليهم في سنة قدومه الى الدنيا 🇶🇦🇶🇦❤️❤️ pic.twitter.com/cMf1OpghLu — #BinThaɴi 🇶🇦 (@JBT_86) July 17, 2017

​بالمبارك قدوم #محمد_بن_تميم

ومقدمه ان شاء الله علامة خير ونصر

بورك لك سمو الامير في الموهوب

وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره

واسعده الله ﷻ — فيصل بن جاسم ال ثاني (@althani_faisal) July 17, 2017

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ويبلغ أميرقطر، من العمر 37 عاماً، تزوج في 8 يناير/كانون الثاني 2005 وله سبعة من المواليد من "جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني"، وأنجبا المياسة مواليد 2006، وحمد مواليد 2008، وعائشة مواليد 2010.

وفي عام 2009، تزوج تميم من "العنود مانع الهاجري"، وأنجبا نائلة مواليد 2010، وعبدالله ولد في 2012، وجاسم في 2014 ، كما تزوج تميم من "نورة بنت هذال الرجباني الدوسري"، وأنجبا "جوعان" 2015، و "محمد" 2017م.