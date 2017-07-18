10 عربيات يحصلن على لقب "الأقوى في 2017"

وجاءت القائمة بالكامل لوزيرات في دول عربية مختلفة، لعبت تلك السيدات فيها دورا بارزا في تطوير أعمالها.

تعرف على قائمة #فوربس_الشرق_الأوسط لأقوى 10 سيدات عربيات في القطاع الحكومي — https://t.co/IIa3FLwgYA pic.twitter.com/vAjEk0FnvP — فوربس الشرق الأوسط (@ForbesME) July 17, 2017

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وجاءت تلك القائمة على النحو التالي:

الشيخة لبنى القاسمي "القادة لا يولدون بل تتم صناعتهم" بتنشئة جيل يعي خطورة #التطرف ويدرك أهمية تقبل #الآخر، نصنع مستقبل أفضل #تستطيع_التأثير pic.twitter.com/6lSNJ35uXn — مركز صواب (@sawabcenter) July 17, 2017

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1- الشيخة لبنى القاسمي (الإمارات)، وزيرة الدولة للتسامح:

كانت تلك الوزارة المستحدثة حديث مواقع التواصل، ولعبت القاسمي فيها دورا بارزا، متماشيا مع أدوارها السابقة التي عرفت بها في مجال الأعمال الخيرية.

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2- سحر نصر (مصر)، وزير الاستثمار والتعاون الدولي:

ساهمت نصر في تطوير عمل وزارتها بتوقيعها عدد كبير من الاتفاقات، التي كانت أبرزها مع وزير التنمية الألماني بقيمة 227.9 مليون دولار بمجالات الطاقة المتجددة والتعليم والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والري.

#وزارة_التضامن_الإجتماعي | #غادة_والي: السلم والأمن المجتمعي شرط أساسي لإحراز أي تقدم على طريق أهداف التنمية المستدامة pic.twitter.com/WxwJ78mlub — التضامن الإجتماعي (@MOSS_Egypt) July 17, 2017

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3- غادة والي (مصر)، وزيرة التضامن الاجتماعي:

احتلت مصر ثاني مركز لها في تلك القائمة، بفضل تعزيز جهود الوزارة في توظيف الشباب، وتدشينها برامج عديدة مثل "تكافل وكرامة".

دسمان| هند صبيح براك الصبيح وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل ووزير دولة للشؤون الاقتصادية pic.twitter.com/u1JQ4NbCmi — دسمان نيوز © (@DasmanNewsCom) December 10, 2016

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4- هند صبيح براك الصبيح (الكويت)، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية:

تعد الصبيح هي المرأة الوحيدة في مجلس الوزراء الكويتي، وتحظى بثقل كبير، خاصة وأنها تتكفل بملفات اقتصادية هامة.

هدى إيمان فرعون رئيسة للمجلس الأعلى للشبابhttps://t.co/h4dzjKqUmJ pic.twitter.com/BCpjB1EbW7 — الجزائر 24 (@alg24h) May 17, 2017

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5- هدى إيمان فرعون (الجزائر)، وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال:

لا يحظى عمل فرعون بإشادة داخلية فقط، بل بإشادة دولية أيضا، خاصة بعدما قفزت بترتيب الجزائر في تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات 9 مراكز دفعة واحدة.

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6- مجد شويكة (الأردن)، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزيرة تطوير القطاع العام:

تولت الوزارة منذ عام 2015، ثم تولت مهمة تطوير القطاع العام في سبتمبر/أيلول 2016، وتقود استراتيجية التحول الرقمي في الأردن.

رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر:

معالي د.مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية

وزير التربية والتعليم بسلطنة عمان pic.twitter.com/EvxLnZSd — مكتب التربية (@Abegsorg) October 30, 2012

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7- مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية (سلطنة عمان)، وزيرة التربية والتعليم:

ساهمت في وضع سياسات تعليمية وصياغة خطط هامة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع التعليم.

وزيرة السياحة لينا عناب:ارتفاع مبيعات التذكرة الموحدة بنسبة تتجاوز الـ100%. #أخبار_حياة pic.twitter.com/JcroxLKdLX — #HayatFm حياة أف أم (@Hayat_Fm) July 8, 2017

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8- لينا عناب (الأردن)، وزيرة السياحة والآثار:

ساهمت في زيادة الاستثمارات السياحية في الأردن، خاصة في البحر الميت والعقبة.

//إعادة مصححة//برعاية الوزيرة فائقة بنت سعيد الصالح.. الصحة تنظم ماراثون الاحتفال بيوم تمر… https://t.co/vnvFZpN765 pic.twitter.com/qRaKVSQlZY — عيون الخليج (@gulf_eyes) October 28, 2016

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9- فائقة بنت سعيد الصالح (البحرين)، وزيرة الصحة:

حظت الصالح بمناصب رفيعة عديدة، أبرزها الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ولكنها قررت ترك عملها في الجامعة لخدمة قطاع الصحة في بلدها.

سلمى اللومي الرقيق وزيرة السياحة و الصناعات التقليدية ضيفتنا في #MidiShow pic.twitter.com/CfmEyhgaAu — Radio Mosaïque FM (@RadioMosaiqueFM) July 6, 2017

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10- سلمى اللومي الرقيق (تونس)، وزيرة السياحة والصناعات التقليدية:

تمكنت سياساتها من جذب أكثر من 3 ملايين سائح إلى البلاد خلال العام الماضي، كما أنها تمتلك خبرة واسعة في مجال الاستثمار التونسي، خاصة بعدما تولت إدارة شركة الكابلات التي أسسها والدها توفيق اللومي عام 1985.