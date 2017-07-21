روسيا ومصر تكثفان الاتصالات والتعاون حول استئناف الرحلات

أعلن نائب وزير النقل الروسي، فاليري أوكولوف، اليوم الجمعة، أن روسيا ومصر تكثفان الاتصالات خلال الفترة الأخيرة بخصوص استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

تشنغدو — سبوتنيك. وقال أوكولوف للصحفيين: "خلال الفترة الأخيرة تم تنشيط التعاون والاتصالات مع الجانب المصري، يبدو أن ذلك مرتبط باقتراب موسم السياحة في مصر".

مع ذلك لفت أوكولوف إلى أن مشروع اتفاقية أمن الطيران بين موسكو والقاهرة، لن يتم إعادة النظر فيه، وكانت الأنباء قد أوردت في وقت سابق أن الجانب المصري لا يزال يدرس المطالب الروسية في إطار مذكرة المطروحة للتوقيع، ولكن حتى الآن القاهرة لم ترد رسميا عليها.

© Sputnik. Vitaly Ankov شركات الطيران الروسية قد تستأنف الرحلات لمصر خلال أسبوع أو أسبوعين بعد رفع الحظر

وأكد أوكولوف بهذا الخصوص: "لم نعيد النظر في مشروع هذه الاتفاقية، التي مرت عبر جميع مراحل التوافق لدينا، لا يزال في نفس الصيغة السابقة".

ووفقا لأوكولوف، لا يزال لدى الجانب الروسي المطالبات بشأن توفير الأمن في مطارات مصر، ولكنها "تحمل طابعا فنيا بحتا".

وخلص نائب وزير النقل الروسي إلى القول: "ولدينا أسباب للاعتقاد أن جميع هذه الملاحظات سيتم معالجتها".

وكانت حركة الطيران قد توقفت بين مصر وروسيا منذ نهاية عام 2015، بعد تحطم الطائرة الروسية "إيرباص-321" التابعة لشركة "كوغاليم آفيا" فوق منطقة شمال سيناء المصرية، وبعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، جراء انفجار قنبلة تم وضعها على متنها. وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن هذا العمل الإرهابي، الذي راح ضحيته 224 شخصاً كانوا على متن الطائرة من الركاب وطاقم الطائرة.

وتقوم منذ ذلك الحين مصر بالعمل على رفع مستويات الأمن في المطارات وخصوصاً، شرم الشيخ والغردقة والقاهرة، فيما تستمر المفاوضات بشكل مواز مع روسيا من أجل استئناف الرحلات الجوية التجارية والسياحية.