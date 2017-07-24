رسالة من بن نايف للملك سلمان حول "مؤامرة" بن زايد

تداول نشطاء سعوديون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رسالة، قالوا إنها من ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، قبل إعفائه، للعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، حول ما وصفتها الرسالة، "مؤامرة" ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

© AP Photo/ Seth Wenig حملة للدفاع عن الأمير محمد بن نايف

وجاء في الرسالة، التي وصفها الناشطون بـ"الخطيرة"، أن "الأمير محمد بن نايف أشاد في بادئ الأمر بالسياسة الحكيمة للملك سلمان للبلاد، منبهاً إياه، في الوقت ذاته، مما وصفها بـ"المؤامرة الخطيرة"، التي تلعبها دولة الإمارات وتحديداً ولي العهد محمد بن زايد.

وقال الأمير بن نايف إن الإمارات لعبت في هذه الفترة دوراً حاسماً لحل الخلافات بينه وبين ولي ولي العهد، مؤكداً أن بن زايد يخطط لاستغلال علاقته الوطيدة بالرئيس الأمريكي لوصوله إلى نواياه، داعياً العاهل السعودي، للاستعداد التام لهذا السلوك الإماراتي.

وبالنسبة للأزمة القطرية، قال ولي العهد السابق، وفقا للرسالة، إنه كشف الخدعة الإماراتية من وراء الخلافات القطرية مع السعودية والإمارات والبحرين، داعياً الملك سلمان إلى أن يكون حذرا من أن الوضع يتجه نحو التصعيد، وأكد أن الخلافات بين آل زايد، وآل ثاني، كانت جذرية جداً، وأن السعودية ستصبح ألعوبة بيد الإمارات.

​هل تريدون تعرفون ما هو سبب إقالة محمد بن نايف pic.twitter.com/KMIzEsK0FS

— جمال السعدي اليافعي (@Wpw4fwf08uNOwGD) July 24, 2017

​رسالة الأمير محمد بن نايف الى خادم الحرمين الملك سلمان..



أين أنتم ياشعوب دول الحصار من هذه الرسالة.!؟؟



#الا_الاساءه_لمحمد_بن_نايف pic.twitter.com/anZvMItXUd — عبدالله غانم المهندي (@boghanem73) July 24, 2017

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