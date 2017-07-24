رسالة من بن نايف للملك سلمان حول "مؤامرة" بن زايد

وقال الأمير بن نايف إن الإمارات لعبت في هذه الفترة دوراً حاسماً لحل الخلافات بينه وبين ولي ولي العهد، مؤكداً أن بن زايد يخطط لاستغلال علاقته الوطيدة بالرئيس الأمريكي لوصوله إلى نواياه، داعياً العاهل السعودي، للاستعداد التام لهذا السلوك الإماراتي.
وبالنسبة للأزمة القطرية، قال ولي العهد السابق، وفقا للرسالة، إنه كشف الخدعة الإماراتية من وراء الخلافات القطرية مع السعودية والإمارات والبحرين، داعياً الملك سلمان إلى أن يكون حذرا من أن الوضع يتجه نحو التصعيد، وأكد أن الخلافات بين آل زايد، وآل ثاني، كانت جذرية جداً، وأن السعودية ستصبح ألعوبة بيد الإمارات.
رسالة #محمد_بن_نايف الخطيرة للملك سلمان قبل إعفائه حول مؤامرة #محمد_بن_زايد#الا_الاساءه_لمحمد_بن_نايف pic.twitter.com/LJu47G8Twr— جيل الحرية والتنوير (@jil_ht1) July 24, 2017
هل تريدون تعرفون ما هو سبب إقالة محمد بن نايف pic.twitter.com/KMIzEsK0FS
— جمال السعدي اليافعي (@Wpw4fwf08uNOwGD) July 24, 2017
رسالة الأمير محمد بن نايف الى خادم الحرمين الملك سلمان..
— عبدالله غانم المهندي (@boghanem73) July 24, 2017
أين أنتم ياشعوب دول الحصار من هذه الرسالة.!؟؟
#الا_الاساءه_لمحمد_بن_نايف pic.twitter.com/anZvMItXUd
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