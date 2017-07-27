كويتي يدهس خليجية رفضت التحرش بها

أقدم شاب كويتي على دهس فتاة في منطقة تابعة لمحافظة حولّي، بعد رفضها معاكسته لها ومحاولته التحرش بها.

© AP Photo/ Kuwait News Agency قائمة خليجية - مصرية جديدة تصدر قريبا "ستزلزل قطر"

تمكنت الشرطة الكويتية من إلقاء القبض على المتهم الذي كان يلاحق الفتاة، وهي مواطنة أيضا، بين الشوارع بهدف معاكستها والتحرش بها، غير مكترث بتجاهلها ملاحقته.

وعندما لاحظت الفتاة إصرار الشاب، ويئست من تراجعه لم تجد أمامها إلا التوقف في أماكن عامة، لكنه اقترب منها وبدأ معها شجارا لعدم انصياعها لرغبته.

وقرر الشاب الانتقام من الفتاة بعد أن فقد الأمل في هدفه، فأقدم على دهسها عمدا، قبل أن يفر هاربا، تاركا إياها تتألم في الشارع.

وتوجهت دوريات الأمن إلى مكان الحادث، وتبين أن الفتاة تعرضت لإصابة في يدها، وتم نقلها على الفور إلى المستشفى.

وأفادت الضحية برقم لوحة سيارة الشاب، وتم حجزه بتهمة الدهس العمد، بحسب ما نشرته صحيفة "الرأي" الكويتية.