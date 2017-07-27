كويتي يدهس خليجية رفضت التحرش بها

وعندما لاحظت الفتاة إصرار الشاب، ويئست من تراجعه لم تجد أمامها إلا التوقف في أماكن عامة، لكنه اقترب منها وبدأ معها شجارا لعدم انصياعها لرغبته.
وقرر الشاب الانتقام من الفتاة بعد أن فقد الأمل في هدفه، فأقدم على دهسها عمدا، قبل أن يفر هاربا، تاركا إياها تتألم في الشارع.
وتوجهت دوريات الأمن إلى مكان الحادث، وتبين أن الفتاة تعرضت لإصابة في يدها، وتم نقلها على الفور إلى المستشفى.
وأفادت الضحية برقم لوحة سيارة الشاب، وتم حجزه بتهمة الدهس العمد، بحسب ما نشرته صحيفة "الرأي" الكويتية.
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