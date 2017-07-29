924 غرفة فندق و450 سيارة... تفاصيل رحلة الملك سلمان الصيفية

وتحت عنوان "حكاية قصرين وعاهلين يتنافسان على النفوذ، وكل واحد منهما له أسلوبه وطريقته"، أوضح، سبانسر، أن الملك السعودي، البالغ من العمر 81 عاما، يقيم قريبا من شواطئ طنجة، وعلى بعد 160 كيلومترا يقع منتجع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، البالغ من العمر 37 عاما، مضيفاً أن قصر الملك سلمان فيه حركة دؤوبة منذ وصوله الاثنين الماضي لقضاء شهر كامل، كما أكد أنه وصل معه نحو ألف شخص.
وأضاف الكاتب البريطاني، أن إقامة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مدينة إفران المغربية في جبال الأطلس، تبدو هادئة تماما، لأنه لم يسافر إليها كما اعتاد كل عام، نظرا لمقاطعة دول الجوار بقيادة السعودية.
وأشار، مراسل شؤون الشرق الأوسط، إلى أن المغرب الدولة المستضيفة لأمراء وملوك الخليج في رحلات الاستجمام والراحة اتخذت موقفا محايداً تماماً من النزاع، مؤكداً أن بعض المحليين يعتقدوا أن المغرب يقوم بدور الوسيط بين قطر وجيرانها.
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