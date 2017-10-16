عون يدعو إلى عودة آمنة للاجئين السوريين من لبنان إلى المناطق الهادئة في بلدهم

أعلن المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون يدعو إلى عودة آمنة للاجئين السوريين في لبنان إلى المناطق الهادئة في سوريا.

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن عون لا يدعو إلى عودة اللاجئين الذين يواجهون مشاكل سياسية مع الحكومة السورية.

وطالب عون منظمات الإغاثة الدولية عدم تخويف اللاجئين السوريين الراغبين في العودة إلى بلدهم.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع الرئيس اللبناني مع سفراء الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي، ومبعوثي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، لعرض موقف لبنان من موضوع النازحين السوريين.

© Sputnik. Dmitriy Vinogradov نائب لبناني: مصلحة لبنان في عودة النازحين السوريين إلى وطنهم

وقال الرئيس اللبناني إن "هناك مخاطر مترتبة على استمرار النزوح سواء السياسية او الاقتصادية أو الأمنية"، لا سيما في ما يتعلق "بالانعكاسات التي سببتها على اليد العاملة اللبنانية، بحيث ارتفعت نسبة البطالة بين اللبنانيين"، حسبما جاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأضاف عون أن "من مصلحة المجتمع الدولي معالجة هذه القضية تلافيا لحصول انفجار جراء هذه المخاطر، لأنه إذّاك سيصبح من الصعب ضبط حركة النازحين"، مطالباً "المنظمات الدولية التي تساعد النازحين، بعدم تخويف الراغبين منهم بالعودة الى بلادهم طالما ان هذه العودة تتم بناء لرغبتهم".

وأكد عون أن "أمن لبنان مهم بقدر ما هو مهم امن النازح السوري"، مشيراً إلى أن "ثمة مناطق في سوريا خارج إطار الحرب ومناطق اخرى عاد إليها الهدوء"، ومشدداً على ان "ما يطالب به لبنان، هو عودة النازحين الراغبين وليس المقصود من لديهم مشاكل سياسية مع السلطة القائمة".

وتابع قائلاً إن "ما نطلبه هو عودة آمنة للذين هربوا نتيجة الحرب، وان ما يطلبه لبنان يضع حدا لمعاناة النازحين ويمنع اي تداعيات على الساحة اللبنانية".

وسلم الرئيس اللبناني السفراء رسائل خطية موجهة الى رؤساء بلدانهم، وللأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد الأوروبي والأمين لجامعة الدول العربية، دعا فيها إلى "التركيز على لب الأزمة نفسها"، معتبراً أنّه "أصبح لزاما على المجتمع الدولي والأمم المتحدة بذل كل الجهود الممكنة وتوفير الشروط الملائمة لعودة آمنة للنازحين إلى بلدهم، لا سيما المناطق المستقرة التي يمكن الوصول إليها أو تلك المنخفضة التوتر من دون أن يتم ربط ذلك بالتوصل إلى الحل السياسي".