قطر تستفتح أدائها في خليجي 23 بفوز ساحق على اليمن

استهل منتخب قطر مشوار الدفاع عن لقب كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23) بفوز ساحق على اليمن 4-صفر ضمن المجموعة الثانية اليوم السبت.

ولم ينتظر القطريون سوى دقيقتين ليفتتح أكرم عفيف التسجيل بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من إسماعيل محمد قبل أن يصنع الهدف الثاني للمهدي علي في الدقيقة الخامسة بضربة رأس أخرى، بحسب "رويترز".

وجعل المعز علي النتيجة 3-صفر في الدقيقة 18 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء أبدلت اتجاهها وسكنت الشباك.

واختتم بيدرو ميجل رباعية قطر بضربة رأس قبل خمس دقائق على النهاية إثر ركلة ركنية.

وألغى الحكم هدفا لليمن سجله أحمد عبد الحكيم في الدقيقة 40 بداعي التسلل بينما أهدر حامل اللقب العديد من الفرص لزيادة النتيجة في ظل تألق محمد عياش حارس اليمن الذي تصدى لتسديدة قوية من حسن الهيدوس قائد المنتخب القطري في الدقيقة 14، وفقا لما ذكرته "رويترز".

وقال الهيدوس لشبكة الدوري والكأس القطرية التلفزيونية "الحمد لله بدأنا البطولة بشكل ممتاز وحققنا نتيجة جيدة والأهم اقتناص الثلاث نقاط".

وحرم عياش المعز علي من إضافة هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 36 عندما تصدى لتسديدته القوية في الدقيقة 36.

وعاد عياش لينقذ مرماه من تسديدة هائلة لإسماعيل محمد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 63.

وأشاد الإسباني فيلكس سانشيز مدرب قطر بأداء لاعبيه في مباراته الأولى بالبطولة قائلا في مؤتمر صحفي "فرضنا أسلوبنا وتمكنا من صناعة العديد من الفرص سجلنا منها أربعة أهداف".

"المواجهة المقبلة أمام العراق ستكون أصعب وسنحاول الحفاظ على نفس الأداء الهجومي والدفاعي. البطولة فرصة لمنح اللاعبين الشبان الخبرة وإعدادهم لكأس آسيا المقبلة".

وقال الإثيوبي ابراهام مبراتو مدرب اليمن "قطر استحقت الفوز لأنها قدمت مباراة قوية للغاية. تعلمنا من المباراة وسنستفيد من الأخطاء في المباريات المقبلة. معظم المشاركين في المباراة من صغار السن وهو أول ظهور لهم في بطولة مهمة مثل خليجي 23. لم نستعد للبطولة سوى لعشرة أيام وليس لدينا بطولة دوري منذ يناير 2015".

وأضاف "اهتزاز شباكنا بهدفين مبكرين أثر على معنويات اللاعبين وكان سببا في الخسارة الثقيلة. قدمنا أداء أفضل في الشوط الثاني وكنا قريبين من التسجيل. يجب توخي الحذر من تلقي أهداف في بداية ونهاية كل شوط"

ووضعت قطر أول ثلاث نقاط في رصيدها قبل مواجهة العراق في الجولة المقبلة بينما يلعب اليمن مع البحرين.