الداخلية المصرية: الإرهابي كان يستهدف اختراق النطاق الأمني لكنيسة مارمينا في حلوان

كشفت وزارة الداخلية المصرية، عن التفاصيل الخاصة بالهجوم الإرهابي، الذي وقع اليوم الخميس 29 ديسمبر/كانون الأول، على كنيسة "مارمينا" في حلوان جنوب مدينة القاهرة.

© REUTERS/ AMR ABDALLAH DALSH فيديو واقعة هجوم كنيسة "مارمينا" في حلوان

وقال مسؤول في مركز الإعلام الأمني في بيان نشر على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع "فيسبوك" إن الأجهزة الأمنية المعنية بتأمين الجنيسة تصدت لمجهول، يستقل دراجة بخارية، أثناء محاولته اجتياز النطاق الأمني الخارجي لكنيسة مارمينا العجايبي في حلوان

وأوضحت أن قوات الأمن تعاملت فورا معه، ونجحت في إلقاء القبض عليه، وإصابته، وضبط سلاح آلي بحوزته، ونحو 150 طلقة إضافية، وعبوة متفجرة، قبل محاولته إلقائها على الكنيسة.

وأشارت إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل أمين شرطة، و6 مواطنين آخرين، وإصابة 4 أشخاص بينهم أمين شرطة، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت الوزارة في بيانها إن "الإرهابى المشار إليه كان يستهدف إختراق النطاق الأمنى من خلال إطلاق أعيرة نارية ثم تفجير العبوة الناسفة بالقرب من الكنيسة بهدف إحداث أكبر قدر من الوفيات والمصابين إلا أن سرعة رد فعل القوات وتبادلها إطلاق النيران حال دون ذلك".

وتابعت قائلة

"الإرهابى المشار إليه من أبرز العناصر الإرهابية النشطة، وسبق له القيام بالعديد من الحوادث الإرهابية، والتى أسفرت عن استشهاد عدد من رجال الشرطة والمواطنين ".

واستطرد قائلة "الإرهابى كان قد أطلق عدد من الأعيرة النارية تجاه أحد المحال التجارية بمنطقة مساكن أطلس، قبل إقدامه على ارتكاب الواقعة، مما أسفر عن استشهاد مواطنين كانا داخل المحل".

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بشأن تلك الأحداث.