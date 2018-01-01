مصر تحرم التعامل بالبيتكوين

وأصدر مفتى دار الإفتاء المصرية شوقي علام، اليوم الاثنين، 1 يناير/ كانون الثاني، فتوى تحرّم استخدام عملة "بتكوين" الرقمية لما تنطوي عليه من "مخاطر عالية على الأفراد والدول"، حسب أ ف ب.

وقال علام في بيان له إنه "لا يجوز شرعًا تداول عملة البتكوين لعدم اعتبارها كوسيط مقبول للتبادل من الجهات المختصة، ولما تشتمل عليه من الضرر الناشئ عن الغرر والجهالة والغش في مصرفها ومعيارها وقيمتها".

وأضاف علام أن البيتكوين "ما تؤدي إليه ممارستها من مخاطر عالية على الأفراد والدول".

© REUTERS/ Dado Ruvic على غرار "البيتكوين"...الإمارات والسعودية تعملان على إصدار عملة رقمية

وأفاد المفتي بأن هذه العملات ليس لديها اعتماد مالي لدى أي نظام اقتصادي مركزي كما أنها لا تخضع لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية.

وجاء في البيان أنه يمكن أن يؤدي استخدام هذه العملات إلى "اتخاذها وسيلة سهلة لضمان موارد مالية مستقرة وآمنة للجماعات الإرهابية والإجرامية وتيسير تمويل الممارسات المحظورة، كبيع السلاح والمخدرات، واستغلال المنحرفين للإضرار بالمجتمعات".

ووصلت البيتكوين إلى مستوى 18 ألف دولار للوحدة في بورصة أمريكية كبرى، حسب أ ف ب.

وتضاعفت أسعار بتكوين في العالم عشرين مرة هذه السنة وكادت تتخطى عتبة عشرين ألف دولار أواخر ديسمبر/ كانون الاول بعدما بدأت العام 2017 بمستوى يقارب ألف دولار.