سوريا: إيران ستتمكن من إفشال المؤامرة ضدها

أعربت الجمهورية العربية السورية عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق للمواقف الصادرة عن الإدارة الأمريكية وإسرائيل بخصوص إيران.

وأكدت سوريا أن أدوات أمريكا وإسرائيل بخصوص الأوضاع الراهنة في إيران والتي تؤكد الدور التدميري لهذه الدول في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، حسب سانا.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين إن "الجمهورية العربية السورية إذ تعلن تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد على أهمية احترام سيادة إيران وعدم التدخل في شؤونها الداخلية كما أن سورية لها وطيد الثقة بأن إيران قيادة وحكومة وشعبا ستتمكن من إفشال هذه المؤامرة"، حسب سانا.

وقال المصدر إن "الجمهورية العربية السورية تعرب عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق للمواقف الصادرة عن الإدارة الأمريكية وإسرائيل وأدواتهما بخصوص الأوضاع الراهنة في إيران"، حسب سانا.

وأكد المصدر أن ما تفعله أمريكا وإسرائيل يؤكد الدور التدميري لهذه الدول في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بهدف السيطرة عليها والتحكم في مقدراتها وخياراتها الوطنية، حسب سانا.

وأضاف أن هذه الدول تحاول إضعاف محور المقاومة في المنطقة بعد ترنح المشروع التآمري والانتصارات التي تحققت ضد مجموعات الإرهاب التكفيري في سوريا والعراق والتي كانت إيران شريكا أساسيا في هذه الانتصارات".