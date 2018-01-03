سقوط مروحية رئيس أركان الجيش الكويتي في بنغلاديش (صور وفيديو)

وقالت مديرية التوجيه المعنوي بالجيش ورئاسة الأركان العامة الكويتية، في بيان لها: "تعرضت المروحية المقلة لرئيس الأركان العامة للجيش والوفد المرافق له في جمهورية بنغلادش الصديقة لحادث أثناء هبوطها في منطقة سيليت حيث حجب الضباب الكثيف رؤية الطيار مما أدى إلى احتكاكها بالأشجار وهبوطها قبل المهبط".
وأضافت: "هذا، ولم يتم تسجيل سوى خسائر مادية وإصابات طفيفة لأحد المرافقين، وتم التأكد من سلامة الجميع ولله الحمد"، مؤكدة أن رئيس الأركان اتصل بنائبه مؤكداً سلامة الجميع، وفق البيان.
«التوجيه المعنوي»: تعرض طائرة رئيس الأركان لحادث أثناء هبوطها في بنغلاديش.. والجميع بخير— الوطن الإلكترونية (@WatanNews) January 3, 2018
https://t.co/EVu0E9xCLO pic.twitter.com/02vVwdk3p0
— الوطن الإلكترونية (@WatanNews) January 3, 2018
— الوطن الإلكترونية (@WatanNews) January 3, 2018
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)