الديوان الملكي: أوامر ملكية تضخ 50 مليار ريال في الاقتصاد السعودي

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الجمعه، أوامر ملكية بصرف علاوة سنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين للسنة المالية الحالية.

© REUTERS/ Saudi Press Agency أخبار سارة من الملك سلمان للسعوديين

وبعد إصدار الأمر الملكي، دعا المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، شركات ومؤسسات القطاع الخاص للتجاوب بشكل إيجابي مع الأمر الملكي الذي اشتمل على قرارات لتخفيف من الآثار المترتبة على الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد

وقال المستشار القحطاني، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "أكثر من 50 مليار ريال سعودي سنويا (نحو 13.3 مليار دولار) ستضخ في الاقتصاد السعودي بعد الأوامر الملكية، وسيستفيد القطاع الخاص — بكل تأكيد — من زيادة القوة الشرائية"، وذلك وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

أكثر من خمسين مليار ستضخ في الاقتصاد السعودي بعد الأوامر الملكية، وسيستفيد القطاع الخاص —بكل تأكيد- من زيادة القوة الشرائية (الانفاق).

وبإذن الله #القطاع_الخاص_يتفاعل مع هذا الأمر بشكل إيجابي مع موظفيه من أبنات وبنات هذا الوطن المعطاء كما عودنا دائما. — سعود القحطاني (@saudq1978) January 5, 2018

وبحسب الأمر الملكي، فقد أمر الملك سلمان "بصرف بدل غلاء معيشة شهري قدره ألف ريال (266 دولار) للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة، كما أمر "بصرف مكافأة قدرها خمسة آلاف ريال (1333 دولارا) للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة."

كما أعفى المرسوم قطاع التعليم والصحة من ضريبة القيمة المضافة، إذ ستتحمل الدولة دفع الضريبة بدلا عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص.