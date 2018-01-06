"الأمير الثائر"... 3 أحرف تكشف هوية قائد تجمهر القصر الملكي (صور)

بعد ساعات من اعتقال 11 أميرا سعوديا داخل القصر الملكي إثر اعتراضهم على قرار حكومي غير مسبوق، كشفت صحيفة "سبق" السعودية عن متزعم هؤلاء الأمراء.

© REUTERS/ HANDOUT القبض على 11 أميرا سعوديا تجمهروا في قصر الحكم

وفوجئ السعوديون، اليوم السبت 6 يناير/كانون الثاني، بنبأ اعتقال هؤلاء الأمراء، لاحتجاجهم على توقف الدولة عن دفع فواتير كهرباء وماء قصور الأمراء، وأفراد الأسرة الحاكمة في إطار نهج جديد لترشيد النفقات، ومكافحة الفساد في البلاد، مؤكدة أن الأمير "س ع س" بن سعود بن فيصل بن تركي هو الذي كان يتزعمهم.

ووفقاً للمصادر التي نقلت عنها "سبق"، فإن الأمراء الـ11 تجمهروا في قصر الحكم، مطالبين أيضاً بالتعويض المادي عن تنفيذ القصاص، العام الماضي، في أحد أبناء عمومتهم، وهو الأمير تركي بن سعود الكبير، الذي أصبح أول أمير يعدم في قضية جنائية.

#الملك_يحاكم_الأمراء_المتجاوزين

في عهد الحازم لا فرق بين أمير ومواطن

(كائناً من كان).. pic.twitter.com/k5FkxuHODu — معاذ بن مران العنزي (@99Moaz) January 6, 2018

من جانبه، نقل موقع "إرم نيوز"، عن مصادر، قالت إن هذا التجمهر تزعمه الأمير (س ع س)، الذي حدد بأنه ابن الأمير سعود بن فيصل بن تركي خلافاً لما راج بين معلقين سعوديين بأن الأمير (س ع س) من ذرية سعود الكبير جد الأمير الذي نفذ بحقه القصاص.

وأضافت: "لا يحدد هذا بالضبط هوية هذا الأمير، لكنه يؤكد معلومات هامة بشأن شخصيته حيث يشير إلى أنه أمير شاب إذ أنه ابن حفيد الأمير سعود بين فيصل بن تركي، كما يشير إلى أنه لا ينتمي لفرع الأسرة الحاكمة أي أنه ليس من أحفاد الملك عبدالعزيز".

وتابعت: "يكشف تزعم الأمير (س ع س) للمجموعة أنها على الأرجح مجموعة شابة من الأمراء ليس من بينهم شخصية معروفة على مستوى المملكة، مؤكدة أن أعداد أمراء الأسرة الحاكمة في السعودية بمختلف فروعها تقدر بالآلاف.

فيما نشر مغردون صورا وكتبوا عليها "هذا هو قائد الاعتراض" الأمير "سلمان بن عبدالعزيز بن سلمان بن محمد بن فيصل بن تركي بن عبدالله".

هذا هو قائد الاعتراض ،،

سلمان بن عبدالعزيز بن سلمان بن محمد بن فيصل بن تركي بن عبدالله..

لكننا في عهد الحزم والعزم ، يعني الكل سواسيه. ♥️



#الملك_يحاكم_الامراء_المتجاوزين pic.twitter.com/OyzM6p6m1N — صالح ⚔️ (@saleh_a_9) January 6, 2018

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