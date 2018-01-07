اليمن... ضبط مواد تستخدم في صناعة المتفجرات قبل نقلها إلى صنعاء

ضبطت الشرطة اليمنية في محافظة عدن جنوب اليمن، اليوم السبت، كمية كبيرة من الأسمدة والمبيدات المحظورة تستخدم في صناعة القذائف والمتفجرات شديدة الانفجار.

صنعاء — سبوتنيك. ونقل موقع "عدن الغد" عن مدير شرطة العريش ماهر محمود بأنهم "ضبطوا يوم السبت، في حي الصولبان، 700 كيس سعة 50 كيلو جراماً من مادة اليوريا نترات الألومنيوم المحظورة، مصنوعة في إيران، ومغطاة بأكياس أرز في جزئها العلوي، على متن شاحنة".

وأضاف محمود، أن سائق الشاحنة اعترف في التحقيقات الأولية معه أن وجهته كانت العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله "الحوثيون".

يشار إلى أن قوات التحالف العربي منعت الموانئ والمنافذ الحدودية لليمن من إدخال الأسمدة والمبيدات، والتي يُعتقد أن الحوثيين يستخدمونها في تصنيع المتفجرات.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تقود، منذ آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، لدعم جهود الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في استعادة السيطرة على العاصمة صنعاء وشمال البلاد، الواقعة تحت سيطرة مسلحي "حركة أنصار الله" (الحوثيين) وحلفائهم.

وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءاً في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لـ "حركة أنصار الله" على قتل صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من كانون الأول/ديسمبر.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.

وتتهم دول التحالف، وغيرها من الدول العربية، إيران بإمداد جماعة الحوثيين بالأسلحة، ومن بينها الصواريخ الباليستية.