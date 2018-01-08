الشرطة تفرق الاحتجاجات السودانية بالغاز المسيل للدموع

الخرطوم- سبوتنيك. ويحتج الطلاب على قرارات اتخذتها الحكومة برفع الأسعار، فيما استخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وقال مراسل "سبوتنيك"، إن "الشرطة السودانية تحاصر البوابات الرئيسية لجامعة الخرطوم وتلقي القنابل المسيلة للدموع داخل الجامعة"، مضيفا أن "أعدادا كبيرة من سيارات الشرطة تغلق شارع الجامعة الرئيسية".

وفي ذات الإطار، ألقى الخبير الاقتصادي السوداني محمد الناير، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اللوم على السياسات النقدية والمالية التي اتخذتها الحكومة في موازنة 2018، والقوانين المصاحبة لها، والتي نتج عنها ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بحسب تصريحه.

وقال الناير إن "رفع سعر الدولار الجمركي من 6 جنيهات إلى 18 جنيه، ورفع سعر دولار القمح من 9.6 جنيهات إلى 18 جنيه، هي الأسباب التي أدت لهذه التشوهات الاقتصادية، إلى جانب الانفلات الذي حصل في تصاعد سعر الدولار في الأسواق السوداء قبل شهر، والذي أدى إلى ارتفاع المواد الاستهلاكية ما بين 50 إلى 15 بالمئة".