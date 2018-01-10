قطر: بدأنا التحرك في خطوات التحكيم الدولي بشأن الأضرار التي لحقت جراء "الحصار"

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، أن الدوحة بدأت التحرك في خطوات اللجوء للتحكيم الدولي بشأن الأضرار التي لحقت بها جراء ما وصفته بـ "الحصار" المفروض عليها.

© REUTERS/ Mohamed Abd El Ghany قطر: "دول الحصار" رفضت طلب المفوضية السامية لحقوق الإنسان زيارتها

القاهرة — سبوتنيك. وقالت الخاطر، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء 10 يناير/كانون الثاني: "بدأنا التحرك تجاه التحكيم الدولي بشأن الأضرار التي وقعت جراء الحصار"، موضحة: "نطالب دائما بالمحافظة على العلاقات الأخوية، واعتبار أن هذه الخلافات زائلة، ولا نشجع خطاب الكراهية".

وأجابت الخاطر، عن سؤال حول إمكانية رفع دعاوى شخصية من الأفراد المتضررين، قائلة: "كل الخيارات متاحة أمامنا، وفترة الستة أشهر السابقة قمنا فيها بالخطوة الأولى وهي توثيق الأضرار، وسيتبعها خطوات أخرى".

وشددت الخاطر، على أن "الكرة في ملعب دول الحصار الآن، نحن ندعوهم لقبول دخول البعثات الفنية لتقييم الأضرار لدولهم"، لافتة إلى "نرى أن دول العالم تدعم قطر وعلاقاتنا الدولية أفضل من الماضي، ونتمنى فتح أي قنوات للحوار لحلحلة المسائل".