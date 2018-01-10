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    انتشار دبابات تابعة لقوات أنصار الله الحوثية في صنعاء، اليمن 4 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    اليمن: قصف صاروخي ومدفعي لـ"أنصار الله" على السعودية

    © REUTERS/ Khaled Abdullah
    العالم العربي
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    شن مسلحو جماعة أنصار الله "الحوثيون"، مساء اليوم الأربعاء، قصفاً صاروخياً على تجمع لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي، في قطاع نجران جنوب غربي السعودية.

    صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، إن وحدة الصواريخ في مسلحي "أنصار الله" أطلقت مساء اليوم الأربعاء، صاروخاً محلي الصنع نوع زلزال 2 "مداه 15 كيلومترا" على تجمع لقوات الرئيس هادي في موقع عباسة قبالة منفذ الخضراء بنجران.

    جندي من أنصار الله
    MOHAMED AL-SAYAGHI
    "أنصار الله" تنشر فيديو لعملية اقتحام موقع ضبعة السعودي في نجران
    ووفقاً للمصدر، ألحق القصف خسائر في صفوف الجيش اليمني، لافتاً إلى أن مدفعية "أنصار الله" استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في موقع الضبعة وشرق موقع الشبكة في ذات القطاع.

    كما نفذ مسلحو "أنصار الله" قصفا مدفعيا على تجمعات للجيش السعودي في جبل سبحطل ومعسكر الحداد وموقع الحاجر ومواقع في مدينة الربوعة بقطاع عسير.

    يذكر أن تحالف عسكري عربي إسلامي تقوده السعودية منذ آذار/مارس 2015، يقوم بعمليات لدعم جهود الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء وشمال البلاد، الواقعة تحت سيطرة "أنصار الله".

    وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءاً، في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" على قتل حليفها الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

    وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, أخبار اليمن, حرب, نزاع, قصف صاروخي ومدفعي, الأزمة اليمنية, أنصار الله, التحالف, السعودية, اليمن
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