مراكز صحية عراقية تدخل حالة الإنذار بسبب مرض خطير

أفاد مصدر طبي، لـ"سبوتنيك" اليوم الخميس، عن دخول محافظة صلاح الدين، شمال العاصمة العراقية بغداد، حالة الإنذار بعد تسجيل حالات إصابة مشكوك أنها بمرض فتاك معدي.

وحسب المصدر، أن كل المركز الصحية في قضاء بلد، التابع لمحافظة صلاح الدين، شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين للحصول على لقاحات الوقاية من انفلونزا الخنازير، لدرجة نفذت بها اللقاحات.

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وأضاف المصدر لـ"سبوتنيك"، أن قضاء بلد سجل قبل نحو يومين حالة وفاة مشكوك بأنها انفلونزا الخنازير ولم يتم التأكد منها بسبب رفض ذوي المتوفي وهو شاب، أن تشرح جثته.

وكشف المصدر، عن حالة أخرى حاليا في الحجز الصحي في قضاء بلد، يشك بأن المريض مصاب بانفلونزا الخنازير.

وأخبرنا المصدر، أن كل الفرق الطبية في قضاء بلد، دخلت حالة الإنذار، ودوامها سيكون بشكل يومي حتى في العطل الرسمية ومنها يوم غد الجمعة، لتقديم اللقاحات والإرشادات للمواطنين وحثهم على تجنب التجمعات، واستخدام الكمامات لاسيما للأطفال عند ذهابهم إلى المدارس.

ويصعب التفريق والتمييز بين مرض انفلونزا الخنازير والانفلونزا الموسمية، من حيث الأعراض، ولا يتم تحديد نوعها إلا من خلال الفحوصات، ما يدفع الكثير من المدنيين إلى تجاهل الخطر بعدم توجههم إلى المركز الصحية والعيادات الطبية لتلقي العلاج ومعرفة نوع الإصابة.