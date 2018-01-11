إرهابيون يقصفون العسكريين السوريين في الغوطة الشرقية

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن المعارضة والإرهابيين قصفوا العسكريين السوريين في منطقة خفض التصعيد في الغوطة الشرقية في ريف دمشق.

© Sputnik. Dmitriy Vinogradov في ظل معاناة... مركز المصالحة الروسي يسعى لإيصال مساعدات إلى مخيم الركبان

موسكو — سبوتنيك . قال اللواء يوري يفتوشينكو، المتحدث باسم مركز المصالحة الروسي، في بيان صحفي اليوم الخميس 11 يناير/ كانون الثاني: "في منطقة خفض التصعيد الغوطة الشرقية قام مسلحون من جماعات المعارضة المسلحة والتنظيمات الإرهابية بقصف مواقع الحرس الجمهوري السوري في منطقة مخيم الوافدين، ولم يتم الرد على مصادر النيران".

وأشار المتحدث باسم مركز المصالحة الروسي إلى أنه في الفرع المحلي لمركز المصالحة في دمشق جرى لقاء مع الشيوخ، الذين لديهم نفوذ على جماعات المعارضة المسلحة بهدف إدخال المصالحة في مناطق سكنية في محافظة درعا.