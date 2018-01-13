الخارجية السودانية: سفيرنا في القاهرة لم يدل بأية تصريحات حول إعلان الحرب على مصر

نفت وزارة الخارجية السودانية ما نسب إلى سفيرها في القاهرة حول إعلان السودان الحرب على مصر، مؤكدة أن التصريحات تم تحريفها، وأن الخرطوم حريصة على أمن الدولتين.

© AFP 2018/ Ashraf Shazly دبلوماسي مصري يرد على السودان: ليس لنا قواعد عسكرية في إريتريا

الخرطوم — سبوتنيك . وقالت الوزارة، في بيان اليوم السبت 13 يناير / كانون الثاني: " تداولت بعض وسائط الإعلام تصريحا منسوبا للسفير عبد المحمود عبدالحليم، سفير السودان لدي مصر ، تحت عنوان السودان يتخذ إجراءات أشد عنفا ضد مصر بينها إعلان الحرب".

وتابع البيان: "تود وزارة الخارجية السودانية أن تنفي بصورة قاطعة إدلاء سفير السودان لدي القاهرة بهذا الحديث المنسوب إليه، كما تؤكد أنه لم يدل بأي تصريحات بهذا الشأن لأي مؤسسة إعلامية".

وأضاف البيان: "تود وزارة الخارجية أن توضح أن السفير كان يجيب، في مناسبة اجتماعية، عن معنى استدعاء السفير للتشاور، مضيفة: "تم إخراج حديثه عن سياقه، ونشر خبر مزعوم لا يتسق مع عنوانه".

ولفت إلى أن وزارة الخارجية السودانية تؤكد حرص السودان على الأمن والاستقرار والسلام في البلدين الشقيقين".



