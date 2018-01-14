حماس تتهم إسرائيل بمحاولة اغتيال أحد كوادرها في لبنان

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد 14 يناير/ كانون الثاني، إسرائيل بمحاولة اغتيال القيادي محمد حمدان في لبنان.

بيروت- سبوتنيك وقالت الحركة، في بيان لها، إن "المؤشرات الأولية لحادث استهداف حمدان في لبنان، تميل إلى وجود أصابع صهيونية خلف هذا العمل الإجرامي".

وأضافت "وتتابع الأجهزة اللبنانية المختصة التحقيق في الحادثة وكشف الجناة".

البيان الرسمي لحركة حماس حول انفجار صيدا: محمد حمدان كادر تنظيمي من كوادر الحركة في صيدا.. https://t.co/0vnpXLkqRg pic.twitter.com/3O0p9Mq6m6 — Saidacity.net (@SaidacityNet) January 14, 2018

​كما أكد حماس في بيانها أن "محمد حمدان المستهدف بانفجار صيدا هو كادر تنظيمي من كوادر الحركة في المدينة ومن اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان".

حركة حماس في لبنان:"المؤشرات الأولية لمحاولة اغتيال محمد حمدان في صيدا تميل الى وجود أصابع صهيونية خلف هذا العمل الإجرامي". pic.twitter.com/93AvMu8V7f — فلسطين بوست (@plespost) January 14, 2018

​وكانت سيارة حمدان قد انفجرت في محلة البستان الكبيرة في مدينة صيدا بلبنان، في أثناء فتح لبابها، ما أدى إلى إصابته في القدم. ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.