عباس: إسرائيل أنهت اتفاق أوسلو

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن القدس هي بلدنا ولن نرحل عنها، مضيفا: "قلنا لا لترامب ولغيره".

© AFP 2018/ THOMAS COEX رئيس "الوطني الفلسطيني": آن الأوان لإعادة النظر بمسألة الاعتراف بدولة إسرائيل

رام الله — سبوتنيك . وأضاف: "قلنا له إن صفقة العصر هي صفعة العصر"، مشيرا إلى أن كلمة الرباط مرتبطة بالفلسطينيين، ونحن المرابطون.

وقال عباس إن اليهود تم استعمالهم ليكون شعارا للاستعمار، وأن قضيتهم بدأت قبل وعد بلفور، مضيفا: " نقول لترامب لن نقبل مشروعك والقدس العاصمة الأبدية لدولتنا".

وأعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن انزعاجه من عدم حضور حركتي حماس والجهاد لمؤتمر المجلس المركزي الفلسطيني، مؤكدا أن الفلسطينيين يتمسكون بالقدس عاصمة أبدية لهم رغم قرار الولايات المتحدة الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.

وقال عباس في كلمته بمؤتمر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية: "الإخوة في الجهاد الإسلامي وفِي حماس قالوا لن يحضروا اجتماع المجلس المركزي".

وتابع: "موقف حماس أزعجني، فهذه لحظة مصيرية تستدعي على كل فلسطيني الحضور لمناقشة أمور العاصمة القدس".

وقال عباس: "القدس عاصمة أبدية لدولتنا المستقلة، مضيفا: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخرج القدس من الساحة وأزاحها بتغريدة على "توتير".

وتابع: "الفلسطينيون لا ينتظرون أن تمنحهم إسرائيل أراضي بل موعدا وجدولا زمنيا لانهاء الاحتلال".

وأضاف: "الولايات المتحدة تسعى إلى إبعاد ملف اللاجئين عن طاولة مفاوضات السلام".

وتابع: "لا نقبل أن تكون أمريكا وسيطا بيننا وبين إسرائيل"، مضيفا: "إسرائيل أنهت اتفاق أوسلو".

وقال عباس: "لا نتدخل في شؤون الدول العربية ولن نقبل بأن يتدخل أحد في شؤوننا"