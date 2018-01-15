الأزهر يدعو إلى الانتصار لكرامة الفلسطينيين ويعقد مؤتمرا لنصرة القدس

أعلن رئيس جامعة الأزهر عضو اللجنة التنظيمية العليا لمؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، محمد المحرصاوي، مشاركة ممثلون من 86 دولة من مختلف قارات العالم، في مؤتمر القدس الذي تنطلق فعالياته الأربعاء المقبل.

© REUTERS/ MOHAMED ABD EL GHANY شيخ الأزهر يرفض لقاء نائب ترامب: لن نجلس مع من يزيفون التاريخ

وتمتد أعمال المؤتمر لمدة يومين.

وأضاف المحرصاوي في بيان له، إن الأزهر الشريف وبتوجيهات من الإمام الدكتور أحمد الطيب، حرص على تأمين أوسع مشاركة فعالة في جلسات المؤتمر، بما يسلط الضوء على مختلف جوانب قضية القدس، ويبلور توصيات ونتائج تدعم صمود المقدسيين في وجه مخططات التهويد والتهجير، حسب وفا.

وأوضح، أن عقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة بمختلف مؤسساتها لجهود الأزهر الشريف وشيخه في الدفاع عن قضايا الأمة، ودعم مؤسسة الرئاسة للمؤتمر وللقضية الفلسطينية بشكل عام، وفي القلب منها القدس الشريف.

ودعا الأزهر الباحثين والمتابعين ومحبي السلام في العالم لبحث آليات عملية وأساليب جديدة تنتصر لكرامة الفلسطينيين، وتحمي أرضهم، وتحفظ هوية المقدسات الدينية.