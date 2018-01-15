الأزهر يدعو إلى الانتصار لكرامة الفلسطينيين ويعقد مؤتمرا لنصرة القدس

وأضاف المحرصاوي في بيان له، إن الأزهر الشريف وبتوجيهات من الإمام الدكتور أحمد الطيب، حرص على تأمين أوسع مشاركة فعالة في جلسات المؤتمر، بما يسلط الضوء على مختلف جوانب قضية القدس، ويبلور توصيات ونتائج تدعم صمود المقدسيين في وجه مخططات التهويد والتهجير، حسب وفا.
وأوضح، أن عقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة بمختلف مؤسساتها لجهود الأزهر الشريف وشيخه في الدفاع عن قضايا الأمة، ودعم مؤسسة الرئاسة للمؤتمر وللقضية الفلسطينية بشكل عام، وفي القلب منها القدس الشريف.
ودعا الأزهر الباحثين والمتابعين ومحبي السلام في العالم لبحث آليات عملية وأساليب جديدة تنتصر لكرامة الفلسطينيين، وتحمي أرضهم، وتحفظ هوية المقدسات الدينية.
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