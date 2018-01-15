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11:25 15 يناير/ كانون الثاني 2018
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    وزارة الخارجية السورية

    دمشق: الجيش السوري أكثر عزيمة على إنهاء الوجود الأمريكي في البلاد

    © Photo/ SANA
    العالم العربي
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    أدانت وزارة الخارجية السورية، اليوم الاثنين 15 يناير/كانون الثاني، قيام التحالف الدولي وأمريكا بإنشاء قوة مسلحة لحماية الحدود في شمال شرقي البلاد.

    طائرات امريكية من التحالف الدولي ضد ارهاب داعش
    © AFP 2018/ US NAVY / MC2 JACOB G. SISCO
    التحالف بقيادة أمريكا يعلن تشكيل قوة حدودية مع فصائل سورية قوامها 30 ألف
    ووفقاً لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فقد أكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية، أن "سوريا تدين وبشدة إعلان الولايات المتحدة تشكيل ميليشيا مسلحة شمال شرق البلاد والذي يمثل اعتداء صارخا على سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي".

    وقال المصدر: "ما أقدمت عليه الإدارة الأمريكية يأتي في إطار سياستها التدميرية في المنطقة لتفتيت دولها وتأجيج التوترات فيها وإعاقة أي حلول لأزماتها ويوضح في نفس الوقت عداءها المستحكم للأمة العربية خدمة للمشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة".

    وأوضح المصدر أن "سوريا تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة الخطوة الأمريكية والتحرك لوضع حد لنهج الغطرسة وعقلية الهيمنة التي تحكم سياسات الإدارة الأمريكية والتي تنبىء بأسوأ العواقب على السلم والأمن الدولي برمته وتعتبر أي سوري يشارك في هذه الميليشيات برعاية أمريكية خائنا للشعب والوطن وستتعامل معه على هذا الأساس".

    وأضاف أن "سوريا تؤكد أن شعبها وجيشها اللذين سطرا أروع ملاحم الصمود والانتصارات ضد الإرهاب التكفيري أكثر عزيمة وصلابة على إسقاط المؤامرة المتجددة وإنهاء أي شكل للوجود الأمريكي في سورية وأدواته وعملائه وبسط السلطة الشرعية على كل الأراضي السورية والحفاظ على سيادتها ووحدتها أرضا وشعبا".

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