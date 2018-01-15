معلومات عن سجن "الحائر" الذي نقل إليه الوليد بن طلال

نقل الأمير الوليد بن طلال إلى سجن "الحاير" من فندق "الريتز كارلتون"، في المملكة العربية السعودية، حيث احتجز منذ أكثر من شهرين.

© REUTERS/ Neil Hall مسؤول سعودي: الأمير الوليد بن طلال يتفاوض على تسوية محتملة مع السلطات

سجن "الحاير" هو أكبر سجون المملكة السعودية، وأكثرها تأمينا.

افتتح السجن سنة 1938 ويخضع للإشراف المباشر من قبل المباحث العامة السعودية.

وصنف سجن "الحاير" كواحد من أخطر 10 سجون في العالم، حسب موقع "توب 10".

ويقع السجن على بعد 25 ميلا جنوب الرياض.

#وين_التقرير_يا_ايمان



الحرية غذاء الروح وأهم متطلبات النفس البشرية، لو كنت في الريتزكارلتون مقيد ، ستتمنى انك في سجن الحاير لكن حُر! pic.twitter.com/QBOqVb2UxV — رامي (@Rami_91_) November 6, 2017

​ويسجن في "الحاير" مجرمون متهمون بقضايا الإرهاب، حيث من ضمن مساجينه عناصر إرهابية لها علاقة بتنظيم "القاعدة" و"داعش".

وفي عام 2002 قام سجين بإشعال حريق كبير داخل السجن، مما أدى لمقتل 140 سجينا و40 حارسا.

​وفي عام 2003 وقعت به أحداث شغب من قبل السجناء أصيب فيها 25 شخصا.

ويقبع في سجن الحائر 11 أميرا تجمهروا في قصر الحكم خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، حيث صدر أمر بالقبض عليهم عقب رفضهم مغادرة القصر، حسب صحيفة "سبق" الإلكترونية.

واستهدف سجن الحائر في عام 2015 بعملية تبناها تنظيم "داعش"، حيث قام انتحاري بتفجير نفسه على حاجز أمني قرب السجن، حسب "سي إن إن" بالعربية.