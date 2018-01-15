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22:55 15 يناير/ كانون الثاني 2018
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    مقاتلات إف-35أ

    خبير قانون دولي: لا يحق لقطر الخروج على الحريات الخمس

    © Photo/ US Air Force/ Master Sgt. Donald Allen
    العالم العربي
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    قال أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن مصلحة النقل الجوي والتجارة الدولية، استدعت تخفيف مبدأ السيادة الوطنية بالنسبة للطائرات المدنية الأجنبية.

    وزير الخارجية البحريني
    © REUTERS/ HAMAD I MOHAMMED
    البحرين تعلق على اعتراض مقاتلات قطرية طائرة مدنية إماراتية
    وتابع سلامة، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، أن القانون الدولي قام بتخفيف تلك القيود التي تفرضها الدول بالنسبة لفضاء كل دولة، وسمح للطائرات المدنية بالمرور البريء في سماء الدول دون أن يتم التعرض لها سواء في السلم أو الحرب، وفك عنها عدد من القيود المفروضة على الطيران الحربي، وهي ما تعرف بالحريات الخمس.

    وكانت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، أكدت اليوم الاثنين على أن مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدنية خلال رحلة اعتيادية إلى المنامة، وأشارت الهيئة إلى أن الطائرة كانت في رحلة مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية لجميع الموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا.

    وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن اعتراض المقاتلات القطرية يمثل "تهديداً سافرا وخطيرا لسلامة الطيران المدني، وخرقا واضحا للقوانين والاتفاقيات الدولية"، مؤكدة أن "الإمارات ترفض تهديد سلامة حركة الطيران، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أمن وسلامة حركة الطيران المدني".

    وعلق أستاذ القانون الدولي، بأنه يحق المرور الجوي البرئ للطائرات المدنية الأجنبية في أجواء الدول الأجنبية وأن هذا لا يعد تحديا أو اعتداءا على سيادة الدول، فحق المرور الجوي  البريء منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومقرر للدول على أساس التبادل بعكس حق المرور البريء في البحر الذي تجسد كقاعدة عرفية. 

    وأشار سلامة إلى أن اتفاقية شيكاغو عام 1944 تجسد الحريات الهوائية الخمس "أهمها حرية الطيران فوق إقليم أية دولة دون الهبوط، ثانيا حرية الهبوط في إقليم أية دولة لأغراض غير تجارية كالتزود بالوقود أو لإصلاح عطل طارئ".
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    ولفت سلامة، إلى أن حق قطر السيادي علي إقليمها الجوي، وتحديد المسارات الجوية في هذا الإقليم فضلا عن محطات التزود بالوقود وارتفاع التحليق وكيفية المناورات عن الاقتراب والابتعاد عن المطارات، لا يجيز لها التمييز في معاملتها لطائرات الدول الأطراف في اتفاقية شيكاغو الموقعة عام 1944 سواء تعلق الأمر بمنح  التسهيلات أو فرض قيود على التحليق.

    وكانت قطر قد وجهت شكوى من خلال المندوبة الدائمة، السفيرة علياء أحمد آل ثاني، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ورئيس مجلس الأمن الدولي، سفير كازاخستان، خيرت عمروف، ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعوى اختراق إحدى طائراتها الحربية المجال الجوي القطري.

    وقالت فيها إن "الحادثة تعتبر انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر، وسلامة حدودها وأراضيها، وتأتي في سياق الإجراءات الاستفزازية غير المسؤولة، التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة ضد دولة قطر".    

    انظر أيضا:

    البحرين تعلق على اعتراض مقاتلات قطرية طائرة مدنية إماراتية
    مسؤول في الخارجية القطرية ينفي اعتراض مقاتلات بلاده لطائرة إماراتية
    مقاتلات قطرية تعترض طائرة مدنية إماراتية
    الكلمات الدلالية:
    الجيش القطري, طيران الإماارت, مقاتلات, أخبار الإمارات, أخبار قطر, البحرين, قطر, الإمارات
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