الإمارات تتقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد قطر

قالت هيئة الطيران المدني بالإمارات، إنها ستتقدم بشكوى إلى هيئة تابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، 16 يناير/كانون الثاني، بسبب اعتراض مقاتلات قطرية رحلتين مدنيتين إماراتيتين.

© AP Photo/ Kamran Jebreili مقاتلات قطرية تعترض طائرة مدنية إماراتية

وقال المدير العام لهيئة الطيران المدني في الإمارات سيف محمد السويدي، لـ"رويترز"، إن الإمارات ستقدم شكوى ضد قطر في الأمم المتحدة بعد أن اعترضت الطائرات المدنية الإماراتية خلال رحلاتها إلى البحرين.

وأضاف السويدي، أن الإمارات ستتهم دولة قطر بانتهاكها اتفاقية شيكاغو في شكواه المقدمة إلى منظمة الطيران المدني الدولي، مؤكداً أن بلاده قد تغير مسار الطائرات المدنية الإماراتية حتى لا تتكرر واقعة الاعتراض الجوي القطري.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، قالت أمس، إن مقاتلات قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين خلال رحلة اعتيادية إلى المنامة، فيما نفت قطر هذه الاتهامات.

وكانت قطر تقدمت بشكوى، الأسبوع الماضي، للأمم المتحدة ضد الإمارات أبلغت فيها بأن طائرة عسكرية إماراتية اخترقت مجال قطر الجوي أوائل الشهر الجاري، بعد حادث مماثل وقع في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.