مفاجأة... إنترنت مجاني في تلك الدولة العربية

وقالت "كويكا" إن خدماتها المجانية، سيتم توصيلها بعدد من الدول النامية، وأبرزهم العراق وأفغانستان، ومعظم دول قارة أفريقيا.
وتقدم الشركة تلك الخدمات للدول، التي تعاني من البنية التحتية، بالأخص في المناطق الريفية، ما يجعل الوصول إلى الإنترنت التقليدي فيها أمرا غير ممكن لمعظم الناس.
Quika promises free satellite internet for developing countries https://t.co/unZgKdRfVC pic.twitter.com/aH9GEQadka— eThrive (@eThrive) January 16, 2018
وأوضحت الشركة أنها مولت ذلك المشروع من خلال عائدات خدماتها السابقة، التي تقدمها للشركات والمؤسسات الكبيرة.
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