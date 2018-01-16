بري من طهران: إسرائيل تقيم جدارا ضمن الحدود اللبنانية

حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، من إقامة إسرائيل لجدار ضمن الحدود اللبنانية، مشيرا إلى أن قوات اليونيفل في الجنوب أعلمت ببدء البناء آخر الشهر الحالي على الرغم من رفض لبنان.

© AP Photo/ Ariel Schalit صحف: بعد استقالة الحريري...إسرائيل تستعد لشن حرب على جنوب لبنان

أكد بري، في كلمة له أمام برلمانات دول منظمة التعاون الإسلامي خلال جلسة افتتاح مؤتمر اتحاد هذه البرلمانات صباح اليوم الثلاثاء، في العاصمة طهران، رفض هذا العمل، مشيراً إلى أن "ذلك يندرج أيضاً في إطار تمرير صفقة العصر". ودعا إلى "التضامن والتوحد بين المسلمين لمواجهة كل ما تتعرض له فلسطين والقدس وقضايا الشعوب الإسلامية"، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.

وجدد رئيس مجلس النواب اللبناني، دعوته إلى ضرورة إغلاق السفارات العربية في واشنطن رداً على قرار الرئيس الأمريكي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، داعيا إلى تعزيز "مقاومة الشعب الفلسطيني بكل الوسائل، وإلى إلغاء اتفاق أوسلو".