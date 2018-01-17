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    مناورات عسكرية سودانية سعودية بمدينة مروي شمال السودان، 9 أبريل نيسان 2017

    بعد قرار بن سلمان الأخير... السعودية تكشف عن تعاون جديد مع السودان

    © AFP 2018/ Ashraf Shazly
    العالم العربي
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    كشف سفير المملكة العربية السعودية في الخرطوم، علي بن حسن أحمد جعفر، عن مذكرات تعاون ستوقع خلال الفترة المقبلة مع السودان.

    الخرطوم
    © Sputnik. Aleksandr Grashenkov
    السودان يجري مناورات عسكرية مشتركة مع السعودية على الحدود مع مصر
    وقال السفير السعودي، خلال لقائه وفد جمعية الصداقة البرلمانية السودانية السعودية، برئاسة الخير النور المبارك في مقر المجلس الوطني، إن المذكرات ستكون في المجالات الدفاعية والاقتصادية، وأضاف: "السعودية تقف قلباً وقالباً مع السودان"، مؤكداً أنها الآن في أوج عهدها وتطورها، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

    وأشار السفير السعودي إلى العلاقات بين السودان والمملكة على المستويين الرسمي والشعبي والتي وصفها بالمتنامية، قائلا إن بلاده تتطلع لتطوير استثماراتها في السودان دون سقف لحجم التبادل التجاري بين البلدين، وأعلن دخول شركات ومستثمرين سعوديين جدد للاستثمار في السودان، بعد رفع الحصار الأمريكي عن الخرطوم في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

    وأضاف، خلال لقائه الوفد السوداني، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين كبير جداً، وقدم شرحاً عن سياسة بلاده وتطلعات قيادتها في خدمة ونصرة الإسلام والمسلمين، مشيراً لمبادئها الأساسية في ثوابت السياسة الخارجية، موضحاً إسهامات المملكة في إحلال السلام ومناصرتها لقضية القدس الشريف.

    وكانت المملكة العربية السعودية اتخذت أول خطوة لها عقب اللقاء الثلاثي الذي جمع رؤساء أركان القوات المسلحة لدول قطر، والسودان، وتركيا في الخرطوم.

    وقرر ولي العهد السعودي ووزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، إرسال مساعده الفريق طيار ركن محمد عبد الله العايش، إلى السودان على رأس وفد عسكري، للقاء الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع السوداني، والفريق أول مهندس ركن عماد الدين مصطفى عدوي، رئيس الأركان المشتركة السوداني، بحضور السفير علي حسن جعفر، سفير السعودية بالخرطوم.

    كما أعلن وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، تمسك بلاده بموقفه الثابت تجاه قضايا أمته العربية والإسلامية، والدفاع عن المقدسات.

    انظر أيضا:

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