البابا تواضروس: القدس عربية وقيمة عليا في وجدان المسلمين والمسيحيين

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن القدس تمثل قيمة خاصة في إيماننا، وهي رمز لتلاقي الشعوب والسلام مع الله وعلى أرضها حدث الارتقاء بين السماء والأرض.

© REUTERS/ MOHAMED ABD EL GHANY شيخ الأزهر يقترح 2018 عام القدس الشريف

وأكد البابا تواضروس، في كلمته أمام مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، أن القدس لها مكانة كبيرة في قلوب المسيحيين، وبنيت الكنائس وصارت لها ذكرى مقدسة في كل القلوب، قائلاً: "إنني على يقين أن شعوب المنطقة العربية تتمنى العيش المشترك وفقا للمحبة والسلام، وللقدس مكانتها التي تجعلها واحة سلام ففيها الصلوات والتماس المعونة الإلهية".

وأضاف: "منذ فجر الإسلام والقدس تمثل قيمة كبيرة للمسلمين حيث توجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى وغيرها من الأماكن المقدسة، قائلاً: "من المؤسف أن تكون تلك المدينة المقدسة مسرحاً للصراع، فتم تدميرها وبناءها عشرات المرات".

وأوضح أنه على مستوى الكنيسة الأرثوذكسية في مصر هناك اهتمام بالقضية الفلسطينة منذ ستينيات القرن الماضي، مؤكداً أن القدس لا ترتبط بالدين فقط وإنما أيضا بالتاريخ.

وتستضيف القاهرة، لمدة يومين، مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحضور قادة وممثلين عن 86 دولة.