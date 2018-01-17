تأجيل محاكمة الطفلة الفلسطينية عهد التميمي للمرة الخامسة

قررت المحكمة العسكرية الإسرائيلية تمديد اعتقال الطفلة عهد التميمي حتى يوم 31 يناير/ كانون الثاني الجاري، لإعداد لائحة اتهام ضدها.

© REUTERS/ AMMAR AWAD ماذا فعلت إسرائيل بقريبة عهد التميمي اتهمت النيابة العسكرية أمام المحكمة التي عقدت في معتقل عوفر المقام على أراضي مدينة بيتونيا، الطفلة عهد بالاعتداء على جنود الجيش الإسرائيلي، وإعاقة عملهم، وإهانتهم، والمشاركة في أعمال ضد الجيش في فترات سابقة.





وجاء تمديد اعتقال عهد (16 عاما) للمرة الخامسة، استجابة لطلب النيابة العسكرية بهدف تقديم لائحة اتهام بحقها، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية " معا ".





وتبلغ عهد التميمي 16 عاما، وتسبب فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه وهي تضرب جنديين في 15 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في اعتقال القوات الإسرائيلية لها هي وابنة عمها.





وأفرج عن ابنة عمها بكفالة، إلا أن عهد لازالت تحت الاعتقال، ويسعى الادعاء العسكري لاحتجاز الفتاة حتى انتهاء محاكمتها.