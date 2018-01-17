الخارجية الإماراتية تعرض إحداثيات وصور رادارية توثق الانتهاكات القطرية

وذكرت الخارجية الإماراتية أن المقاتلات القطرية من نوع ميراج انطلقت من قاعدة العديد في وضع دفاع جوي مسلح.
المقاتلات القطرية من نوع #الميراج انطلقت من— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 17, 2018
قاعدة #العديد وكانت في وضع دفاع جوي مسلح. #الإخبارية #تنظيم_الحمدين#قطر_تعترض_طايره_امارتيه
كما أشارت إلى أن صور الأقمار الصناعية وثقت مسار الطائرات الإماراتية في منطقة تدريب متعارف عليها لدى البلدين خارج الأجواء القطرية.
خارجية #الإمارات تعرض أمام سفراء الدول الأعضاء في #مجلس_الأمن و #السعودية و #البحرين و #مصر إحداثيات وصور رادارية توثق الانتهاكات القطرية..#الإخبارية #قطر_تعترض_طايره_امارتيه— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 17, 2018
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