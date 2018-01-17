الخارجية الإماراتية تعرض إحداثيات وصور رادارية توثق الانتهاكات القطرية

عرضت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأربعاء 17 يناير/ كانون الثاني، أمام سفراء الدول الأعضاء بمجلس الأمن والسعودية ومصر والبحرين، إحداثيات وصور رادارية توثق الانتهاجات القطرية لمجالها الجوي، وذلك بحسب ما أفادت قناة "الإخبارية" السعودية.

وذكرت الخارجية الإماراتية أن المقاتلات القطرية من نوع ميراج انطلقت من قاعدة العديد في وضع دفاع جوي مسلح.

​كما أشارت إلى أن صور الأقمار الصناعية وثقت مسار الطائرات الإماراتية في منطقة تدريب متعارف عليها لدى البلدين خارج الأجواء القطرية.

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