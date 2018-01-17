البشير يلتقى بسفير السودان في القاهرة ويطالبه بحل القضايا العالقة مع مصر

طالب الرئيس السوداني، عمر البشير، سفير السودان لدى القاهرة، بحل القضايا العالقة مع مصر، بينما أكد البشير، ثقة حكومته بالدبلوماسية السودانية، لتأسيس علاقات قائمة على الاحترام وتبادل المصالح المشتركة مع دول الجوار.

الخرطوم — سبوتنيك. حسب وكالة السودان للأنباء، اليوم الأربعاء، فإن "الرئيس البشير، التقى اليوم، بـسفير السودان لدى القاهرة، عبد المحمود عبد الحليم".

وأوضح السفير السوداني، أنه تناول مع الرئيس البشير، أوضاع العلاقات السودانية المصرية حاليا والأوضاع في الإقليم والمنطقة".

وكشف عبد الحليم، أن" الرئيس البشير، وجهه بالعمل على حل القضايا العالقة مع مصر التي استوجبت استدعاءه من مصر"، وكما أفاد السفير أن الرئيس البشير، طمأن خلال اللقاء على أوضاع الجالية السودانية في مصر.

واستدعت وزارة الخارجية السودانية سفير السودان لدى مصر، عبد المحمود عبد الحليم، في الرابع من الشهر الجاري لغرض التشاور ودون توضيح سبب الاستدعاء.

وكانت أنباء تداولت عن قبول الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الأربعاء، استقالة وزير الخارجية إبراهيم غندور، وكلف بدلا عنه مطرف صديق، بينما لم تصدر أي جهة رسمية سودانية أي بيان بشأن استقالة غندور.

وبحسب وسائل إعلام مختلفة، فإن استقالة وزير الخارجية، جاءت ردا على ما اعتبرته تجاوزا لاختصاص وزارته، وذلك بعد تشكيل لجنة خاصة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية، عوض الجاز.