الخارجية السودانية تبلغ نظيرتها المصرية سبب استدعاء السفير للتشاور

كشف وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، أن وزارته أبلغت الخارجية المصرية سبب استدعاء سفيرها في القاهرة إلى الخرطوم.

© REUTERS/ Siphiwe Sibeko السودان يجدد شكواه ضد مصر بشأن مثلث حلايب وقال غندور، في تصريح خاص لصحيفة "المجهر السياسي" السودانية، اليوم الثلاثاء 9 يناير/ كانون الثاني: "أبلغنا الخارجية المصرية بأسباب استدعاء سفير السودان بالقاهرة بالتفصيل". لكن الوزير تحفظ عن ذكر التفاصيل.

وكانت وزارة الخارجية السودانية قد استدعت سفيرها في القاهرة، عبد المحمود عبد الحليم، خلال الأسبوع الماضي، لغرض التشاور، فيما لم تذكر الخارجية السودانية أي تفاصيل أخرى.

وتشهد هذه الأيام توترات كبيرة في العلاقات السودانية المصرية لعدة أسباب أبرزها قضية النزاع في مثلث حلايب بين البلدين وخلافات حول سد النهضة الإثيوبي وفي استغلال حصة السودان في مياه النيل.