السيسي: 900 مليار دولار و1.4 مليون قتيل خسائر "الربيع العربي"

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إن خسائر الشعوب العربية من أحداث 2011 والثورات وما تبعها، بلغت 900 مليار دولار، و1,4 مليون قتيل، و15 مليون لاجئ.

كلمة الرئيس المصري جاءت في المؤتمر الذي يستمر 3 أيام بعنوان "حكاية وطن" الذي بدأ في العاصمة المصرية القاهرة، والذي يقدم خلاله السيسي للمصريين كشف حساب لفترة رئاسته للسنوات الأربع الماضية.

وذكر السيسي في كلمته، أن الخسائر الناجمة عن الأحداث التي وقعت في بلدان مثل سوريا والعراق وليبيا واليمن ضخمة، وأن التقييمات الدولية تشير إلى أن الخسائر الناجمة عن تدمير البنية التحتية هي 900 مليار دولار في البنية التحتية، وخلفت هذه الأحداث أكثر من "مليون و400 ألف" قتيل، وأكثر من "15 مليون لاجئ".

وأضاف، أن الثورات العربية كانت تطمع وتطمح نحو التغيير للأفضل، ولها هدف نبيل، ولكن القوى صاحبة الأطماع، وجدت ضالتها في استغلال هذه الثورات ووجدت في الجماعات الظلامية الطامحة في السلطة ملاذاً لتنفيذ مخططها الخبيث.

ومن المتوقع أن يقوم الرئيس المصري في الأيام التالية من المؤتمر بالرد مباشرة على الأسئلة التي تهم المصريين.

هذا ولم يعلن الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي رسميا عن نيته المشاركة في الانتخابات. وفي الوقت نفسه، أعلن عدد من القوى السياسية استعدادهم لتأييد ترشيحه.

وستجرى الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية فى مصر يومى 26 و 28 مارس/أذار القادم. وإذا لم يحصل أي من المرشحين في الجولة الأولى على أغلبية مطلقة، ستعقد جولة ثانية في 24-26 أبريل/نيسان.

وسيجري تسجيل المرشحين في الفترة من 20 إلى 29 يناير/كانون الثاني الجاري.