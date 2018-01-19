إيطاليا: نحترم السيادة الليبية وما تناقلته وسائل الإعلام غير دقيق

أكدت السفارة الإيطالية في العاصمة الليبية طرابلس، أن العلاقات بين إيطاليا وليبيا مبنية على الصداقة والاحترام، مشيرة إلى أن المعلومات التي نقلتها وسائل الأعلام بشأن تصويت البرلمان الإيطالي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا غير دقيقة.

© AP Photo/ Bob Edme البرلمان الإيطالي يوافق على زيادة الوجود العسكري في ليبيا وإرسال قوات إلى النيجر

البيضاء — سبوتنيك . ونقلت صحيفة "بوابة الوسط" الليبية، أن "السفارة الإيطالية بطرابلس أكدت خلال تغريدة لها على موقع تويتر، بأن العلاقة بين إيطاليا وليبيا قائمة على الصداقة والاحترام الكامل للسيادة الليبية، مضيفة بأن المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام بخصوص تصويت البرلمان الإيطالي غير دقيقة".

وأشارت إلى أن "إيطاليا ملتزمة بتوفير المساعدة الفنية اللازمة للتأكيد بقوة على سيادة ليبيا".

وكان البرلمان الإيطالي، قد صوت، يوم الأربعاء، على قرار بإرسال نحو 470 عسكريا إلى النيجر، ونشر مزيد من العناصر في ليبيا، ليصل عدد الجنود الإيطاليين في ليبيا إلى 400 فرد.