رئيس الوزراء المصري يعود للعمل بعد 70 يوما من الغياب

عاد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إلى عمله لقيادة المجلس بعد فترة غياب اقتربت من 70 يوما.

وبحسب صحيفة "المصري اليوم" فأن رئيس الوزراء من المنتظر أن يعود ليعمل لمدة ساعتين أو ثلاث يوميا، والإطلاع على ملفات ومكاتبات ورقية، حتي يستعيد لياقته الصحية.

وأشارت الصحيفة بحسب مصادر تحدثت إليها أنه من المحتمل مشاركة إسماعيل في افتتاح أحد المقرات الجديدة بصحبة رئيس الجمهورية قريبا، وتتعلق بخدمة المستثمرين، فضلا عن بعض مراحل مشروعات الإسكان.

وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي ، وزير الإسكان، بالقيام بأعمال رئيس الوزراء لحين عودته لممارسة مهام عمله.