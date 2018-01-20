جدل على "تويتر" بسبب تسريبات الشيخ عبد الله آل ثاني

أثار نشر الصحف القطرية، تسريبات قالت إنها للشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، وزعمت أنه كشف فيها عن ما أسماه "خفايا محاولة انتحاره"، ودور ولي العهد السعودي وولي عهد أبو ظبي في الأزمة الأخيرة، أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعليقًا على التسريب المتداول، فقد أكد الكاتب القطري فيصل بن جاسم آل ثاني، على حسابه الرسمي عبر "تويتر"، أن التسريب الصوتي الذي تم تداوله للشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، أثناء احتجازه بالإمارات ويفضح فيه المؤامرة ضد قطر صحيح 100 %، حسب وصفه.

التسجيل الصوتي لـ #عبدالله_بن_علي_المجد

صحيح100%

يفضح به مؤامرة السطو ع ثروة قطر ويبين انها سبب كل الفبركات

صغار يحكمون بلاد غنية ضيعوا ثرواتها

الاول أعطى ثروة شعبه 450 مليار للترامب والباقي بين يخت وقصر ولوحة

وآخر حاقد ضيّع ثروة شعبه ع حرب الاسلام#عبدالله_بن_علي_يفضح_دول_الحصار pic.twitter.com/NJIbn8B4Rm — فيصل بن جاسم ال ثاني (@althani_faisal) ١٩ يناير، ٢٠١٨

كما قال الإعلامي القطري، جابر الحرمي: "الأزمة الخليجية، كشفت أن قطر لا تعيش وسط أشقاء، بل تعيش وسط أشقياء، حصار قطر، عبدالله بن علي يفضح دول الحصار، عبدالله بن علي آل ثاني".

وبدورها قالت الإعلامية القطرية إلهام بدر: "التسجيلات الصوتية للشيخ عبدالله بن علي تثبت مطامع تنظيم المحمدين بالاستيلاء على ثروات قطر، ما الذي عايشه معهما الرجل ليقرر التضحية بحياته".

يومياً نكتشف قذارة #تنظيم_المحمدين بشخصيهما ونظاميهما ،، بل ونكتشف إننا نجاور عدوين قذرين من أين ورثا قذارتهما ولمن سيورثانها؟؟

لن ننسى. — إلهام بدر#آل_قطر (@ELHAMBADER1) ١٩ يناير، ٢٠١٨

​وفي السعودية، علق الناشط السياسي منذر آل الشيخ مبارك: "تخبط واضح لدى تنظيم الحمدين مرة قالوا أن السبب أولا كأس العالم ثانياً مصر ثالثاً تسليم المرأة رابعاً ثروة قطر!! من أجمل ماوصلني نعم هم هكذا يتنقلون ورهانهم في ذلك ضعف مدارك متابعيهم".

تخبط واضح لدى #تنظيم_الحمدين مرة قالوا أن السبب أولاً

كأس العالم

ثانياً مصر

ثالثاً تسليم المرأة

رابعاً ثروة قطر!!

من أجمل ماوصلني نعم هم هكذا يتنقلون ورهانهم في ذلك ضعف مدارك متابعيهم https://t.co/85cGjI5STb — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) January 19, 2018

وغرد الإعلامي أيمن طه: "يا تنظيم الحمدين؛ ثروة مدينة الدمام لوحدها تغطي كل ثروات نظام قطر وثروة إمارة دبي لوحدها تغطي كل ما يملكة تنظيم الحمدين إلى عام ٢٠٢٢.. هل لاحظت قياسنا كان مدن مع دولة وليس دولة مع دولة لأنك تحتاج ١٠٠ سنة ضؤية لتصل لمستوى التصرف كدولة يا بعدي".

يا تنظيم الحمدين؛

ثروة مدينة الدمام لوحدها تغطى كل ثروات نظام #قطر وثروة إمارة #دبي لوحدها تغطي كل ما يملكة #تنظيم_الحمدين إلى عام ٢٠٢٢ 😂..

●هل لاحظت قياسنا كان مدن مع دولة وليس دولة مع دولة لأنك تحتاج ١٠٠ سنة ضؤية لتصل لمستوى التصرف كدولة يا بعدي.#امجد_طه — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) January 19, 2018

​أما في الإمارات، فقد قال وزير الثقافة الإماراتي علي النعيمي، إن النظام القطري يوظف موضوع الشيخ عبد الله آل ثاني لخدمة أجندته المتمثلة بدعم الإرهاب وتمويله. وقال عبر "تويتر": "استمتعوا بمتابعة مسرحية الأكاذيب و التضليل الإعلامي التي يقوم بها تنظيم الحمدين فيما يتعلق بموضوع عبدالله بن علي و بعدها سنكشف الحقيقة بالصوت و الصورة".

استمتعوا بمتابعة مسرحية الاكاذيب و التضليل الإعلامي التي يقوم بها #تنظيم_الحمدين فيما يتعلق بموضوع عبدالله بن علي و بعدها سنكشف الحقيقة بالصوت و الصورة — د. علي النعيمي (@Dralnoaimi) January 19, 2018

​كما قال الناشط السياسي ماجد الرئيسي‏ "من الغباء التصديق بأن الإمارات أو السعودية تطمعان في ثروة قطر التي يبلغ حجم صندوقها السيادي 300مليار$ بمعدل ربع ما تملكه الإمارات".

من الغباء التصديق بأن #الإمارات أو #السعودية تطمعان في ثروة #قطر التي يبلغ حجم صندوقها السيادي 300مليار$ بمعدل ربع ما تملكه #الإمارات pic.twitter.com/RTbDRzGdkN — ماجد الرئيسي (@majedalraeesi1) January 19, 2018

وإلى الكويت، حيث الكاتب أحمد الجارالله، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن قناه الجزيره مشغوله بمعركه الشيخ عبدالله ال ثاني وكأنها معركه العلمين أومعركه العبور حوارات مع شخوص من كل مكان مع أمريكان وانجليز وإيطاليين ومع كوتوموتو في اليابان مع إناس لايعرفون نطق ال ثاني ياقناه الجزيره وبراغيثها والله عيب ولن تصيبوا الهدف ولن يرد عليكم محمد بن زايد".

قناه الجزيره مشغوله بمعركه الشيخ عبدالله ال ثاني وكأنها معركه العلمين اومعركه العبور حوارات مع شخوص من كل مكان مع أمريكان وانجليز وإيطاليين ومع كوتوموتو في اليابان مع إناس لايعرفون نطق ال ثاني ياقناه الجزيره وبراغيثها والله عيب ولن تصيبوا الهدف ولن يرد عليكم محمد بن زايد — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) January 20, 2018

​وكانت وسائل إعلام قطرية نشرت، مساء أمس الجمعه، تسريبات قالت إنها للشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، وزعمت أنه كشف فيها عن ما أسماه "خفايا محاولة انتحاره"، ودور ولي العهد السعودي وولي عهد أبو ظبي في الأزمة الأخيرة.