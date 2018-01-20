الأردن وأستراليا يتفقان على تعزيز التعاون العسكري

بحث رئيس هيئة الأركان الأردني، الفريق محمود فريحات، في عمان اليوم السبت 20 يناير/ كانون الثاني، مع قائد قوات الدفاع الأسترالي الفريق أول مارك بينسكن، تعزيز التعاون بين القوات المسلحة في البلدين.

© Sputnik. Ilya Pitalev الصفدي: الأردن لن يتحمل مسؤولية إدخال مساعدات لمخيم الركبان السوري في المستقبل

عمان — سبوتنيك . وأفادت نشرة صادرة عن القوات المسلحة الأردنية بأن الفريق فريحات، مندوبا عن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، استقبل قائد قوات الدفاع الأسترالي، حيث جرى بحث عدد من القضايا وسبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة في البلدين".

وزار قائد قوات الدفاع الأسترالي والوفد المرافق صرح الشهيد، وجالوا في مرافقه، واستمعوا إلى نبذة تاريخية عن مراحل تأسيس الصرح".

كان العاهل الأردني الملك عبد الله بحث مع الحاكم العام لأستراليا بيتر كوسغروف، خلال زيارته للأردن في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.