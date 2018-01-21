توجيهات سعودية عليا بشأن موظفة الصور غير اللائقة

أصدرت هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودي، اليوم، الأحد 21 يناير/كانون الثاني، توجيهات عليا بشأن موظفة الصور والفيديوهات غير اللائقة.

© REUTERS/ FAISAL AL NASSER قرار من وزارة الإعلام السعودية بشأن إحدى موظفاته بعد انتشار صور وفيديوهات لها

وقررت الهيئة برئاسة داود الشريان، بإلغاء التعاقد مع الموظفة، والتي كانت تشغل منصب مديرة تنفيذية لإحدى الإدارات الجديدة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" السعودية.

وتضمن القرار كذلك، إجراء تحقيق مع الموظفة حول كيفية تعيينها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد.

وصدر قرار هيئة الإذاعة التليفزيون السعودي، بعدما أثارت ريم الحبيب، والتي تشغل منصب المدير التنفيذي للمحتوى والاستراتيجية، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب انتشار صور وفيديوهات لها.

وكان رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودي، داود الشريان، أكد في بيان له، أمس، السبت 21 يناير/كانون الثاني، بأن سيجري تحقيقا بشأن صور ومقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لإحدى الموظقات العاملة في الهيئة.

وأوضح الشريان، أن الغرض من إجراء التحقيق، هو التأكد من مصدر هذه الصور ومدى صحتها.

وشدد الشريان، على أن الهيئة تمثل رؤية المجتمع السعودي، في القيم والتقاليد، وتلتزم بها، وتعمل على تطبيق المعايير المهنية على جميع الكوادر في الهيئة، للالتزام بكود العمل في التعامل، وعند الظهور الإعلامي بما يتفق مع الاعتبارات الأخلاقية والثقافية للمجتمع السعودي.