أميرة سعودية تنتقد سياسات المملكة (فيديو)

قالت الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود إن التغييرات التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تحدث بصورة سريعة وقد تكون المملكة غير مستعدة او مهيأة لها اجتماعياً.

وقالت الأميرة السعودية إن كل القرارات التي تم اتخاذها "جاءت بسرعة، دون وضع القواعد اللازمة لها"، حسب بي بي سي.

وعن أحداث فندق الريتز في الرياض قالت الأميرة: "أنا لا أوافق على الطرق الحادة والمعقدة في التحولات السياسية والاقتصادية في أي بلد ما، أنا أؤمن بالتدرج والبلوماسية لاحداث أي تغيير."

#بلا_قيود: الأميرة بسمة بنت سعود آل سعود عن أحداث فندق الريتز في الرياض: "أنا لا أوافق على الطرق الحادة والمعقدة في التحولات السياسية والاقتصادية في أي بلد ما، أنا أؤمن بالتدرج والبلوماسية لاحداث أي تغيير." pic.twitter.com/z1rRnVAS6l — BBC Arabic بي بي سي (@BBCArabic) ٢٠ يناير، ٢٠١٨ ​وتحدثت الأميرة عن الأزمة القطرية قائلة:"لم يفاجئنى ما حدث بين قطر والسعودية مؤخرا، فالعلاقات السعودية- القطرية بها أزمات منذ زمن"

وأوضحت الأميرة أن قرار قيادة المرأة السعودية للسيارة تم اتخاذه دون أن يتم توفير الطريقة التى تقود بها المرأة السيارة.

وأضافت:"كان يجب أن تستبق الخطوة بالتأهيل عن طريق الأنظمة والقوانين".

#بلا_قيود: الأميرة بسمة بنت سعود آل سعود لـ @nouransallamBBC: "الأزمة مع #قطر رغم أنها انفجرت حديثا الا أنها موجودة على الساحة منذ زمن بعيد، وأنا لست مستغربة لذلك." pic.twitter.com/tjN5BPsMP0 — BBC Arabic بي بي سي (@BBCArabic) ٢١ يناير، ٢٠١٨

​وقالت الأميرة السعودية إن تطبيق هذه الاجراءات لن يكون سهلاً في ظل غياب قوانين تحمي المرأة حتى وأن سمح لها بالقيادة.

وأشارت إلى أنه إذا أعطيت المرأة مزيد من الحريات فأنها قد لا تستطيع التمتع بهذه الحريات.