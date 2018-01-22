ملثمون يعتدون ويحتجزون مواطنين في العاصمة الليبية طرابلس

كشف مصدر محلي من سكان العاصمة الليبية طرابلس، أن مجموعة مسلحة، قام أفرادها، ملثمي الوجوه، بنصب بوابة أمنية، ليلة يوم الأحد 21يناير/كانون الثاني 2018، وقامت بالاعتداء على السيارات المارة وسرقة مقتنياتها واحتجاز بعض الأشخاص على الهوية .

بنغازي — سبوتنيك. وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، فضل عدم ذكر أسمه أن "شباب منطقة قرية صالح وكشلاف أحد أحياء العاصمة الليبية طرابلس، أغلقوا الطريق وقاموا بإطلاق النار بعد قيام مجموعة مسلحة تابعة لكتيبة أغنيوه المعروف بعبد الغني الككلي، بنصب بوابة على الطريق".

© AFP 2018/ Abdullah Doma قصة خطف موظفة دولية في ليبيا

وأضاف المصدر، "المجموعة المسلحة تقوم بالاعتداء والضرب على السيارات المارة وسرقة الهواتف واعتقال بعضهم على الهوية".

وأشار المصدر إلى أن "سكان المنطقة خرجوا الآن بالأسلحة الخفيفة، احتجاجاً على قيام تلك المجموعة بالاعتداء واعتقال شباب على الهوية من هم من مدينة الزنتان خلال بوابة بمنطقة المدينة الرياضية، وكوبري مصنع المكرونة".

وتابع المصدر، "اختطفت فتاة تدعى لمياء سالم الهامل، من قبل مجموعة مسلحة خلال مرورها بطريق عين زارة الفرناج، في طرابلس صحبة والدتها، المجموعة تواصلت مع أسرة الفتاة وطالبتها بدفع فدية مالية قدرها 300 ألف دينار ليبي مقابل إطلاق سراحها".