مقتل 13 شخصا وإصابة 3 بغارة للتحالف في محافظة صعدة اليمنية

قتل 13 شخصا وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في غارة لطيران التحالف العربي على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

© REUTERS/ Naif Rahma مقتل يمنيين في غارة لطيران التحالف على صعدة

صنعاء — سبوتنيك. قال مصدر عسكري في صعدة لوكالة "سبوتنيك" إن طيران التحالف شن، مساء اليوم، غارات على منزل في مديرية منبه في محافظة صعدة وسيارتين على الطريق العام في المديرية.

وأوضح المصدر أن الغارات أسفرت عن مقتل 13 شخصا وإصابة 3 آخرين.

وكان 8 أشخاص، بينهم أطفال ونساء، قد لقوا مصرعهم اليوم بغارة للتحالف استهدفت حافلة في منطقة آل علي في مديرية رازح بصعدة.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.