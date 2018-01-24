وكالة تركية: لاجئون سوريون يطلبون التطوع في عملية عفرين

قالت وكالة "الأناضول" التركية إن عددا من اللاجئين السوريين المقيمين على الأراضي التركية طلبوا التطوع في الحرب التي يشنها الجيش التركي على منطقة عفرين السورية.





ونقلت الوكالة عن مراسلها أن "لاجئين سوريين راجعوا مراكز التجنيد في العاصمة أنقرة، وولايات إسطنبول، وقونية، وأيدين، وعثمانية، وقهرمان مرعش، وشانلي أورفة، ومرسين، وأضنة، وهطاي، وقدموا طلبات للالتحاق والتطوع في غصن الزيتون".





وأكدت الوكالة على أن اللاجئين "تقدموا بطلبات الالتحاق طوعا".



