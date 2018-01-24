قوات سوريا الديمقراطية تنفي المزاعم التركية بوجود عناصر لـ"داعش" في عفرين

ووفقاً لـ"رويترز"، فقد نفى ريدور شيليل، وهو مسؤول كبير في قوات الدفاع الذاتي، مزاعم الجيش التركي بوجود تنيظم "داعش" الإرهابي في عفرين، مؤكداً أنه كذبة لتضليل الرأي العام العالمي.

وأضاف شيليل أن الجيش التركي يبالغ كثيراً في عدد ضحايا قوات الدفاع الذاتي ووحدات حماية الشعب. وأكد أن عددا من مقاتلي وحدات حماية الشعب وقوات الدفاع الذاتي لقوا مصرعهم، بيد أنه رفض ذكر عددهم.

وأوضح أن قوات الدفاع الذاتي قتلت العشرات من القوات التركية ومقاتلين تابعين للجيش السوري الحر، بيد أنه قال إنه ليس لديه رقم دقيق.

وكان الجيش التركي أعلن، في وقت سابق، اليوم الأربعاء، مقتل 8 إرهابيين خلال محاولتهم التسلل في مدينة عفرين على الحدود التركية السورية.

وكانت هيئة الأركان العامة التركية أعلنت، يوم أمس الثلاثاء، مقتل ما لا يقل عن 260 مسلحا كرديا خلال عملية "غصن الزيتون" في مدينة عفرين السورية.